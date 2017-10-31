Из системы платежей за услуги ЖКХ могут исключить управляющие компании

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В Минстрое предполагают, что переход к прямой оплате услуг ЖКХ ресурсоснабжающим организациям, улучшит ситуацию с коммунальными долгами. На текущий момент общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам в России превышает триллион рублей. Примерно половина этой суммы – долги населения страны. Самыми крупными неплательщиками являются управляющие компании и другие юридические лица, выступающие посредниками между поставщиками и потребителями коммунальных услуг.

В соответствии с законопроектом, на счета самой управляющей компании будут поступать только деньги за ее услуги – уборку подъезда, текущий ремонт и так далее, а плату за воду и отопление будут собирать сами поставщики.

В работе новой системы уже усомнились эксперты. Противники нововведения указывают, что исключить управляйки из процесса невозможно, так как поставка ресурсов в многоэтажку осуществляется с использованием внутридомовой инфраструктуры, за которую в ответе управляющая компания.

Парламентарии могут рассмотреть предложение Минстроя уже этой осенью.