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30октября
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В Благовещенске дорогу не поделили легковушка и микроавтобус (видео)

В Благовещенске дорогу не поделили легковушка и микроавтобус (видео)
Фото: instagram.com/dtpgram_blg; очевидец

В понедельник вечером, 30 октября, в Благовещенске столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Авария произошла на перекрестке улиц Зейской и Кузнечной. По предварительной информации, пострадал водитель микроавтобуса.

Как сообщает ИА «Сканер», участники ДТП – легковушка Toyota Aqua и микроавтобус Toyota Hiace. Автомобили ехали по улице Зейской навстречу друг другу. Aqua следовала от Театральной в сторону 50-летия Октября, а Hiace, соответственно, от 50-летия Октября в направлении Театральной. Машины столкнулись, когда Hiace поворачивал налево на Кузнечную в сторону Амурской.

Водители автомобилей спорят, кто виноват в случившемся. Рулевой Hiace утверждает, что он уже завершал маневр, а Aqua выскочила на желтый сигнал светофора. Рулевой легковушки же поясняет, что для него горел зеленый сигнал, просто Hiace не пропустил его при повороте налево.

В настоящее время медики осматривают водителя Hiace – он жалуется на боль в позвоночнике.

Установить виновника аварии предстоит Госавтоинспекции.

Видео очевидца

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    7 минут назад

    Вот ещё один пример агрессивной манеры вождения. Пустынная улица, светофор есть и всё равно бьются. Когда благовещенская ГИБДД будет наказывать водителей за опасное вождение, не по факту ДТП, а с воспитательной профилактической целью? Так и будут сбивать пешеходов с зебры, стукаться на ровном месте?

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