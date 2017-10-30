В Благовещенске дорогу не поделили легковушка и микроавтобус (видео)

Фото: instagram.com/dtpgram_blg; очевидец

В понедельник вечером, 30 октября, в Благовещенске столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Авария произошла на перекрестке улиц Зейской и Кузнечной. По предварительной информации, пострадал водитель микроавтобуса.

Как сообщает ИА «Сканер», участники ДТП – легковушка Toyota Aqua и микроавтобус Toyota Hiace. Автомобили ехали по улице Зейской навстречу друг другу. Aqua следовала от Театральной в сторону 50-летия Октября, а Hiace, соответственно, от 50-летия Октября в направлении Театральной. Машины столкнулись, когда Hiace поворачивал налево на Кузнечную в сторону Амурской.

Водители автомобилей спорят, кто виноват в случившемся. Рулевой Hiace утверждает, что он уже завершал маневр, а Aqua выскочила на желтый сигнал светофора. Рулевой легковушки же поясняет, что для него горел зеленый сигнал, просто Hiace не пропустил его при повороте налево.

В настоящее время медики осматривают водителя Hiace – он жалуется на боль в позвоночнике.

Установить виновника аварии предстоит Госавтоинспекции.

Видео очевидца