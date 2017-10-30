В Свободном почтили память жертв политических репрессий

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30 октября в Свободном прошли мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий. Одно из них было организовано в библиотеке имени Крупской. Его посетили члены ассоциации жертв политических репрессий, сотрудники администрации Свободного, а также подрастающее поколение горожан.

Как сообщает пресс-служба администрации Свободного, перед собравшимися выступили те, кто не понаслышке знает, что такое быть политически репрессированным. Они рассказали о том, как эта беда приходила в их дом, и о том, каково было нести клеймо «сын врага народа».

«Сложно было остаться безучастным, слушая историю о том, как дочь, идя из магазина, в последний раз в жизни видит отца, которого сажают в машину НКВД… Как человек, который отказался прятаться от сотрудников полиции, объясняя это своей невиновностью, уходя на допрос – уходит навсегда, оставляя жену, детей, родителей… Страшное было время, говорить о котором больно, но нужно. Хотя бы для того, чтобы передать память потомкам», – пишет пресс-служба администрации.

После завершения встречи в библиотеке состоялись церемонии возложения цветов: к памятному камню на привокзальной площади, к памятному камню в районе ПМК 111, где находилась распределительная тюрьма, а также к камню на погосте городского кладбища, где в свое время хоронили усопших узников.

«Много слов прозвучало в этот день, но основная мысль заключалась в том, что необходимо во что бы то ни стало не допустить подобного в будущем», – отмечают в пресс-службе.