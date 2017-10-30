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Студенты амурского педколледжа работают в детсадах Благовещенска (видео)

Студенты амурского педколледжа работают в детсадах Благовещенска (видео)

Студенты Амурского педагогического колледжа еще до окончания учебы начинают зарабатывать трудовой стаж. На третьем курсе их приглашают на работу в детские сады Благовещенка. В сентябре так трудоустроились пять человек. Большинство трудятся в детском саду № 1 города.

20-летняя Александра Войтенко мечтала стать воспитателем с детства. Студентка педколледжа уже третий год подрабатывает в детсадах. В ясли детсада № 1 она пришла в сентябре. Здесь учит малышей водить хоровод, делать аппликации, пользоваться кисточкой.

«Воспитатель – это первый учитель после мамы, который встречается ему на его жизненном пути. И моя цель как воспитателя – создать благоприятную атмосферу для детей, для их обучения и развития», – говорит Александра Войтенко.

Сейчас занятия в детском саду № 1 ведут восемь студентов. Трое из них работают в должности воспитателя и получают зарплату. Дети быстро привыкают и начинают слушаться новых педагогов.

«Да, воспринимают. Поначалу нет, естественно; ну, как просто приходящего. Потом, когда ты с ними работаешь долгое время, привыкают, что ты воспитатель. Нужно с ними не быть очень строгой, не кричать. Нужно как мама быть, можно сказать», – отмечает студентка 3-го курса педколледжа Людмила Богдановская.

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе детского сада № 1 Ольга Нестерук говорит, что студенты приходят работать подготовленными, и проблем у них в общении и с адаптацией практически не возникает.

«Дошкольники – такой народ, он, во-первых, шебутной, юркий. Он всегда искрящийся. Когда новый человек приходит в коллектив, им всегда это интересно», – отмечает Ольга Нестерук.

С Амурским педагогическим колледжем сотрудничают еще семь детских садов Благовещенска. Практику там проходят студенты нескольких специальностей – «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование» и «Музыкальное образование». Иногда стажируются будущие преподаватели физкультуры.

«Поработав в детском саду или в школе, студенты лучше защищают выпускную квалификационную работу. Они нарабатывают опыт, видят себя в этой профессии, и, естественно, никогда не возникает никаких сомнений насчет дальнейшего трудоустройства», – говорит старший методист Амурского педагогического колледжа Генриетта Бурлакова.

Ежегодно педагогический колледж выпускает более 30 педагогов дошкольного образования. Почти половина сразу устраивается по специальности. А пока идет практика, у них есть время определиться – получать высшее образование или идти работать с детьми, если такой труд действительно призвание.

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#дети #образование #работа #студенты

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