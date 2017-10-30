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30октября
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сегодня, 19:38 0

Пожаром в Хинганском заповеднике заинтересовалось Минприроды

Пожаром в Хинганском заповеднике заинтересовалось Минприроды
Фото: vestikavkaza.ru

Глава Минприроды РФ Сергей Донской поручил профильному департаменту министерства начать взаимодействие с силовыми органами по факту пожара в Хинганском заповеднике. В Минприроды полагают, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Ранее такую версию озвучивали в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Пресс-служба Минприроды сообщает, что 27-29 октября в Сибири и на Дальнем Востоке также горели территории заповедников «Убсунурская котловина» (Республика Тыва), «Бастак» (Еврейская АО) и Лазовский (Приморский край).

Как сообщало Амур.инфо, пожар на территории Хинганского заповедника возник 28 октября. На следующий день, 29 октября, его ликвидировали. По словам заместителя директора заповедника по научной работе Вячеслава Кастрикина, нанесенный ущерб оказался небольшим.

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#пожары #природа #происшествия

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