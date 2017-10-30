Пожаром в Хинганском заповеднике заинтересовалось Минприроды

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Пресс-служба Минприроды сообщает, что 27-29 октября в Сибири и на Дальнем Востоке также горели территории заповедников «Убсунурская котловина» (Республика Тыва), «Бастак» (Еврейская АО) и Лазовский (Приморский край).

Как сообщало Амур.инфо, пожар на территории Хинганского заповедника возник 28 октября. На следующий день, 29 октября, его ликвидировали. По словам заместителя директора заповедника по научной работе Вячеслава Кастрикина, нанесенный ущерб оказался небольшим.