За пост президента РФ решила побороться еще одна женщина – Екатерина Гордон

Российская радио- и телеведущая Екатерина Гордон заявила о том, что намерена принять участие в президентской кампании 2018 года. Соответствующая информация появилась в ее «Твиттере», а также на канале YouTube.

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – заявила Екатерина Гордон.

Себя она называет кандидатом за права женщин и детей. Телеведущая отмечает, что является матерью двоих детей и журналистом с десятилетним стажем. Она – учредитель юридической компании, которая защищает права женщин и детей в России.

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности. И в моей позиции нет ничего мужененавистнического, просто это статистика: после разводов дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены», – говорит Екатерина Гордон.

По ее словам, Россия – страна матерей-одиночек, на которых «всем плевать».

Гордон заявила, что хочет стать «голосом для женщин, чьи права попраны».

Как сообщало Амур.инфо, ранее о своей готовности участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года заявила Ксения Собчак.