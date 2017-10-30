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сегодня, 19:20 18

За пост президента РФ решила побороться еще одна женщина – Екатерина Гордон

За пост президента РФ решила побороться еще одна женщина – Екатерина Гордон

Российская радио- и телеведущая Екатерина Гордон заявила о том, что намерена принять участие в президентской кампании 2018 года. Соответствующая информация появилась в ее «Твиттере», а также на канале YouTube.

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – заявила Екатерина Гордон.

Себя она называет кандидатом за права женщин и детей. Телеведущая отмечает, что является матерью двоих детей и журналистом с десятилетним стажем. Она – учредитель юридической компании, которая защищает права женщин и детей в России.

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности. И в моей позиции нет ничего мужененавистнического, просто это статистика: после разводов дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены», – говорит Екатерина Гордон.

По ее словам, Россия – страна матерей-одиночек, на которых «всем плевать».

Гордон заявила, что хочет стать «голосом для женщин, чьи права попраны».

Как сообщало Амур.инфо, ранее о своей готовности участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года заявила Ксения Собчак.

Просмотров всего: 770

#выборы

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    3 часа назад

    Вроде симпатичная, где мы могли ее видеть?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    ХрамовникВроде симпатичная, где мы могли ее видеть?


    Anal War, производства Brazzers

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Евгений Шувалов
    ХрамовникВроде симпатичная, где мы могли ее видеть?


    Видел её в фильме Anal War, производства Brazzers

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    на фоне таких кандидатов невольно думаешь, а чем я хуже )))

    https://www.youtube.com/watch?v=YX5FgLxUU4c

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Просто нашли еще один способ заморочиться, т.е. попиариться и уже в биографии яркой строкой будет вписано - участвовала в выборах президента РФ........

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Вот Марья Васильевна Иванова-тогда да

    Министром легкой промышленности только

    А это Хто?

    Опять из этих?

    Особь

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Понесло девок. А почему сразу в президенты то? Ну попросись министром, подними социалку, чтобы те, кого указала в пиаре, на себе почувствовали заботу министра и другим рассказали, после этого и стартуй на пьедестал. А так узко взять часть проблем и сразу заявляться в президенты.. Интересные особы..

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Вона че!

    Ужосс!

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    А может быть ее, как кандидата. выдвинули, чтобы оттенять К.Собчак -

    она уже не единственная женщина кандидат и не такая уж "заметная" и "уникальная". А вообще все это похоже на шутовство в юбках.))))))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    Храмовник

    Вроде симпатичная, где мы могли ее видеть?



    Anal War, производства Brazzers


    Какая раскованная женщина. Чичоллина наших дней.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Царь решил откровенно веселые выборы провести....К чему шли...

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее, ...навеки захотел царствовать и всем владети

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Питерский

    Царь решил откровенно веселые выборы провести....К чему шли...



    Шутовское правительство, шутовские губернаторы ... шутовские кандидаты - все как он любит!

  • PAM

    PAM
    53 минуты назад

    Власть народу просто так никто не вернет

  • Братеев

    Братеев
    40 минут назад

    пусть подписи соберёт сначала-а то заявить может и тётя Клава с Уралмаша

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    26 минут назад

    Наличие нужного количества подписей в России - это формальность. Сперва все зависит от воли царя пущать или не пущать на выборы.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    22 минуты назад

    За баб-с!?

    Тусуется народ :-)

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