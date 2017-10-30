Космодром Восточный сфотографировали из космоса

Фото: vk.com/sergeyiss

Летчик-космонавт Сергей Рязанский поделился в социальных сетях необычным снимком. Он сфотографировал из космоса космодром Восточный. Рязанский напомнил, что в этом году здесь запланированы два пуска.

Пользователи соцсетей обсудили фотографию. Космонавта попросили снять из космоса и другие объекты и населенные пункты, в частности, Благовещенск. Не все остались довольны увиденным. «Это все, что они построили за 6 лет? Байконур 2 года строили», – написал один из пользователей.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году ракеты должны стартовать с Восточного 28 ноября и 22 декабря. Так, на космодром уже доставлена ракета-носитель «Союз-2.1б».