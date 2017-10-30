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сегодня, 18:36 5

Космодром Восточный сфотографировали из космоса

Космодром Восточный сфотографировали из космоса
Фото: vk.com/sergeyiss

Летчик-космонавт Сергей Рязанский поделился в социальных сетях необычным снимком. Он сфотографировал из космоса космодром Восточный. Рязанский напомнил, что в этом году здесь запланированы два пуска.

Пользователи соцсетей обсудили фотографию. Космонавта попросили снять из космоса и другие объекты и населенные пункты, в частности, Благовещенск. Не все остались довольны увиденным. «Это все, что они построили за 6 лет? Байконур 2 года строили», – написал один из пользователей.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году ракеты должны стартовать с Восточного 28 ноября и 22 декабря. Так, на космодром уже доставлена ракета-носитель «Союз-2.1б».

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#космодром #космос

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Вроде на Гугле Мапс давно эти фотки есть...

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    2 часа назад

    вертекс, ждем твоего вердикта

  • full

    full
    2 часа назад

    mm_Дмитрий Ванин

    вертекс, ждем твоего вердикта



    Да все правильно сделали, а то потом где его искать?

  • Grey_cat

    Grey_cat
    1 час назад

    DimonS

    Вроде на Гугле Мапс давно эти фотки есть...



    На земле гугла тоже есть, правда от февраля 2016

  • full

    full
    1 час назад

    И вот эта загогулина стоит полтриллиона рублей?

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