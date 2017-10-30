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30октября
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сегодня, 18:09 1

«Амурводоканал» и «Амурэлектросетьсервис» переедут на новое место

«Амурводоканал» и «Амурэлектросетьсервис» переедут на новое место
Фото: 7info.ru

В Благовещенске идет переезд предприятий «Амурводоканал» и «Амурэлектросетьсервис». Они расположатся на новом месте – в здании по адресу: улица Мухина, 73а.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе «Амурских коммунальных систем», переезд идет постепенно, а начался он довольно давно. Сроки завершения пока неизвестны. Такая мера необходима для удобства жителей Благовещенска – все филиалы АКС будут располагаться под одной крышей.

Пока телефоны диспетчерских служб предприятий остаются неизменными: «Амурводоканал» – +7 (4162) 77-21-33, 51-88-16; «Амурэлектросетьсервис» – +7 (4162) 22-07-17.

Просмотров всего: 1137

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Задело

    Задело
    3 минуты назад

    С парковкой бы еще вопросик решить,а то утром весь первый ряд на Мухина 73,А занят. Проехать невозможно-огромная пробка. ЗАТОРИЩЕ!!!

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