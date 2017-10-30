Более 1,6 миллиарда рублей выделили амурским военнослужащим на жилье с начала года

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Военнослужащим в Амурской области за девять месяцев 2017 года «Востокрегионжилье» выплатило более 1,6 миллиарда рублей на приобретение жилья. Деньги выделялись по программе «Жилищная субсидия». В том числе средства получили многодетные семьи.

Так, 82 миллиона рублей получили девять многодетных семей. Средний размер выплат по субсидиям многодетной семье военнослужащего превысил 9 миллионов рублей. Максимальная сумма выплаты на семью зафиксирована в начале года, она составила более 11 миллионов рублей. Военнослужащим, имеющим трех и более детей, сертификаты на покупку жилья выдаются вне очереди.

С 1 января 2014 года предоставление субсидии для приобретения или строительства жилого помещения дополняет традиционные способы жилищного обеспечения – получение квартир в собственность, государственный жилищный сертификат и военную ипотеку, сообщает пресс-служба ВВО.