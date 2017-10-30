Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 3

Более 1,6 миллиарда рублей выделили амурским военнослужащим на жилье с начала года

Более 1,6 миллиарда рублей выделили амурским военнослужащим на жилье с начала года
Фото: ipolk.ru

Военнослужащим в Амурской области за девять месяцев 2017 года «Востокрегионжилье» выплатило более 1,6 миллиарда рублей на приобретение жилья. Деньги выделялись по программе «Жилищная субсидия». В том числе средства получили многодетные семьи.

Так, 82 миллиона рублей получили девять многодетных семей. Средний размер выплат по субсидиям многодетной семье военнослужащего превысил 9 миллионов рублей. Максимальная сумма выплаты на семью зафиксирована в начале года, она составила более 11 миллионов рублей. Военнослужащим, имеющим трех и более детей, сертификаты на покупку жилья выдаются вне очереди.

С 1 января 2014 года предоставление субсидии для приобретения или строительства жилого помещения дополняет традиционные способы жилищного обеспечения – получение квартир в собственность, государственный жилищный сертификат и военную ипотеку, сообщает пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 308

#военные

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    4 часа назад

    Деньгами помогать реально удобнее. У меня дядька несколько лет стоял в очереди на квартиру, потом субсидию дали, сам себе купил что хотел. А так еще бы пару лет ждал

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    чета брату пока никто ниче не обещает

  • Николай28регион

    Николай28регион
    54 минуты назад

    3.2

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Амурские призывники получили банковские карты «Мир»
Общество 1

С самолетов авиабазы Украинка запустили крылатые ракеты
Общество 1

Амурские речные пограничники закрыли навигацию
Общество 1

В Амурской области ждут участников автопробега «Дальневосточный гектар»

25 октября, 17:43