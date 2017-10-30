Управляющие компании хотят отстранить от сбора платежей за услуги ЖКХ

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Платежи за ЖКУ задерживают не только физические, но и юридические лица. Среди главных причин просрочек – финансовые затруднения и несогласие с повышением тарифов. Но часто платежи задерживают сами управляющие компании.

«Ситуация с долгами остается напряженной, только объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 миллиардов рублей. Это средства, собранные управляющими компаниями с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям», – сообщили в Минстрое.

В связи с этим Минстрой разработал законопроект, исключающий управляйки из цепочки платы за коммунальные ресурсы. На их счета будут перечислять только деньги за управление, а оплату ЖКУ станут перечислять напрямую водоканалам, тепловикам и другим поставщикам ресурсов.

«Согласно законопроекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного документа, то есть для потребителя нововведение никаких неудобств не создаст. Документ разработан Минстроем России, согласован с заинтересованными ведомствами, и мы рассчитываем, что депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию», – уточнили в пресс-службе Минстроя.

Проблема в том, говорят разработчики законопроекта, что за из-за роста коммунальных долгов тормозится модернизация ЖКХ.

«Я недавно был в Чите, там сбор за капремонт составил всего 54 %. Что можно сделать с такими сборами? Я встречался с разными людьми, многие не понимают, что от их платежей зависит качество услуг», – отметил президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2016 году на принудительном исполнении о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам находилось чуть более 4 миллионов исполнительных производств на сумму 91,1 миллиарда рублей.

Последние годы госвласть активно повышает платежную дисциплину, но в ближайшее время дополнительные карательные меры в отношении рядовых неплательщиков вводиться не будут. С просрочкой будут бороться, совершенствуя механизмы сбора средств. В частности, за счет перехода к прямым расчетам с ресурсоснабжающими организациями можно будет значительно сократить просрочку, отмечают эксперты. У ресурсоснабжающих организаций поначалу появятся определенные сложности с администрированием платежей и взысканием долгов с населения, однако это, скорее, технический вопрос адаптации законодательства к правоприменительной практике.