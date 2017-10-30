В Амурской области установят 129 таксофонов

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В Приамурье идет работа по замене старых, неиспользуемых таксофонов на новые. До конца первого квартала 2018 года в регионе появятся 129 телефонных аппаратов. Замена проходит в рамках предоставления универсальных услуг связи.

Таксофонами оснастят несколько районов: в Тындинском установят семь аппаратов – два в Тынде и пять в других населенных пунктах; 22 аппарата – в Завитинском районе, один из них – в административном центре Завитинске; в Зейском – 26 уличных телефонов – два в Зее и 24 – в других населенных пунктах. В Магдагачинском районе будет 13 устройств, одно из них в Магдагачи. В Октябрьском появятся 23 таксофона; в Тамбовском – 27, один из которых – в Тамбовке; в Сковородинском – 11, один из них в административном центре района.

Оплата услуг будет производиться с помощью единой карты оплаты услуг связи. Такие карты номиналом 50 и 100 рублей можно приобрести в центрах продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком» и в отделениях ФГУП «Почта России».

С помощью таксофона также можно бесплатно позвонить по номерам экстренных оперативных служб (01, 02, 03, 04); звонить в пределах города или района по установленным государством тарифам; звонить на мобильные телефоны, внутризоновые (в пределах региона); делать междугородные и международные звонки; принимать бесплатно входящие вызовы; получить бесплатное информационно-справочное обслуживание по номеру 8-800-100-08-00.