На трассе Благовещенск – Белогорск появились дорожные световозвращатели

В Амурской области стали применять специальные дорожные световозвращающие элементы, которые устанавливают на разделительную полосу. Они называются катафотами и предназначены для улучшения видимости в темное время суток и снижения аварийности на трассе.

В октябре такие элементы появились на трассе, ведущей от Белогорска к Благовещенску – на двух участках подъезда к областному центру. Это 87-89-й километры и 61-й километр. Всего установлен 341 световозвращающий элемент типа КД-3.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», световозвращающие элементы на дорожном покрытии в сочетании с дорожной разметкой обеспечивают повышенное внимание водителей на опасных участках дороги. В темное время суток разделительную полосу с катафотами хорошо видно, и риск выехать на встречку снижается.