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30октября
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сегодня, 17:25 4

На трассе Благовещенск – Белогорск появились дорожные световозвращатели

На трассе Благовещенск – Белогорск появились дорожные световозвращатели

В Амурской области стали применять специальные дорожные световозвращающие элементы, которые устанавливают на разделительную полосу. Они называются катафотами и предназначены для улучшения видимости в темное время суток и снижения аварийности на трассе.

В октябре такие элементы появились на трассе, ведущей от Белогорска к Благовещенску – на двух участках подъезда к областному центру. Это 87-89-й километры и 61-й километр. Всего установлен 341 световозвращающий элемент типа КД-3.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», световозвращающие элементы на дорожном покрытии в сочетании с дорожной разметкой обеспечивают повышенное внимание водителей на опасных участках дороги. В темное время суток разделительную полосу с катафотами хорошо видно, и риск выехать на встречку снижается.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    35 минут назад

    На трассе на Завитинск такие знаки лет десять назад еще поставили. 9 километров. Что здесь такого?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    32 минуты назад

    Очень полезная штука. Учитывая то что трассу то обновили, а на краске сэкономили и разметку не то что ночью в дождь, просто ночью не видно и ты тупо оринтируешься по обочине. Данные катафоты очень полезны на опасных поворотах. Считаю нужным всю трассу ими оборудовать. Хотя бы разделительную полосу

  • Nikodim

    Nikodim
    25 минут назад

    смотрится очень хорошо. а как оно в зиму эксплуатируется, не сошкребут? какую массу при наезде колеса выдерживают?

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    3 минуты назад

    Бодрячок

    Очень полезная штука. Учитывая то что трассу то обновили, а на краске сэкономили и разметку не то что ночью в дождь, просто ночью не видно и ты тупо оринтируешься по обочине. Данные катафоты очень полезны на опасных поворотах. Считаю нужным всю трассу ими оборудовать. Хотя бы разделительную полосу



    Полностью согласен, по ночам просто страх ездить, а если еще и туман так вдвойне. Так что реально полезно и вовремя.

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