Белогорцы до 1 ноября могут внести предложения по обустройству тротуаров

В Белогорске завершается прием предложений по формированию программы «Тротуары Белогорска 2018-2020». Спецраздел, созданный на официальном сайте белогорск.рф, будет работать до 1 ноября.

От общественности поступило 45 предложений по обустройству новых и ремонту существующих тротуаров и пешеходных дорожек, расположенных в разных районах города. Для того чтобы поучаствовать в формировании базы данных, которая станет одним из источников для формирования 3-летней городской программы «Тротуары Белогорска 2018-2020», необходимо заполнить несколько граф. Основная – это адресный ориентир, возможные примечания, а также фамилия, имя, отчество и контактный телефон – на случай уточнения информации. При желании можно прикрепить и фото.

Все собранные данные будут переданы в управление ЖКХ и рассмотрены при составлении городской программы, направленной на улучшение городской среды. В управлении ЖКХ отметили, что приведение в порядок тротуаров и пешеходных дорожек – одно из ежегодных мероприятий благоустройства. Только в 2017 году отремонтировали почти 2,2 километра тротуаров вдоль автомобильных дорог, более 1,3 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек в скверах, а также более 350 метров пешеходных зон во дворах многоквартирных домов.