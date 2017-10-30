Память жертв политических репрессий почтили в Благовещенске (фото)

30 октября в России отмечается скорбная дата – День памяти жертв политических репрессий. В Благовещенске в этот день возложили цветы к мемориалу амурчанам, пострадавшим в годы сталинских репрессий. В церемонии приняли участие первые лица области и города.

От репрессий пострадали миллионы советских людей. «В БАМлаге и Амурлаге были расстреляны, умерли от голода и болезней 110 тысяч заключенных. Мы не имеем права забыть об этом страшном времени», – сказал на церемонии губернатор Амурской области Александр Козлов.

Как сообщает пресс-служба Амурского законодательного собрания, собравшиеся отметили: необходимо сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось.

В настоящее время в Приамурье проживают более двух тысяч реабилитированных граждан.