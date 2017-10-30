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30октября
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сегодня, 16:21 0

Областные власти не стали повышать тариф на пригородные железнодорожные перевозки

Областные власти не стали повышать тариф на пригородные железнодорожные перевозки
Фото: Pikabu

Железнодорожный тариф для пригородных поездов в Амурской области в 2018 году составит 95 рублей. Несмотря на то, что экономически обоснованный тариф вновь вырос, предельный – то, что платят пассажиры – не повышается уже третий год.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», областное управление цен и тарифов объявило, что экономически обоснованный тариф в 2018 году составит 217 рублей 35 копеек на 10 километров. В сравнении с 2017 годом он вырастет более чем на 10 рублей.

Областное правительство ежегодно компенсирует часть расходов на пригородные железнодорожные перевозки, поэтому предельный тариф – тот, который приходится оплачивать самим пассажирам – значительно ниже. При этом он является одним из самых высоких в России.

В Амурской области в течение двух лет – в 2016 и 2017 годах – тариф не повышался и оставался на уровне 95 рублей на 10 километров. Пресс-служба областного минтранса сообщает, что в 2018 году управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области тариф для населения на пригородные перевозки оставило без изменений.

В Амурской области пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом осуществляет компания «Экспресс Приморья». Действуют 13 пригородных маршрутов: восемь на Дальневосточной и пять – на Забайкальской железной дороге.

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#областная власть #транспорт

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