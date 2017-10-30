От качества – к успеху: для представителей сферы общепита провели обучающий тренинг

Фото: пресс-служба министерства ВЭСТиП

30 октября в Благовещенске прошел семинар-практикум для работников и владельцев общепита. Его организовало министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства совместно с администрацией Благовещенска, Центром поддержки предпринимательства и Амурским колледжем сервиса и торговли.

Цель мероприятия – знакомство с современными технологиями управления и практическими инструментами, позволяющими увеличить эффективность работы компании. Тема тренинга «Контроль качества на предприятиях общественного питания. Варианты решения проблемных ситуаций, возникающих в индустрии гостеприимства».

Площадку семинара посетили 45 человек, это руководители малого и среднего звена, специалисты служб, менеджеры предприятий общепита Благовещенска. Обучение проходило в форме интерактивной лекции: в ходе групповой дискуссии участники разобрали практические примеры, обсудили предложенный материал.

Преподаватель Амурского колледжа сервиса и торговли Дарья Рудь рассказала о том, для чего нужна мотивация сотрудников и как заинтересовать их без использования денег, какие формы поощрения отличившихся специалистов существуют и как понять, что коллектив предприятия нуждается в обучении. «Чтобы определить, какие именно тренинги вам нужны, сначала следует проанализировать коллектив. Если большая его часть сотрудники-новички, то необходимо экстренное обучение. В данном случае, с отработкой коммуникативных навыков, базовых основ общения с клиентом. Если же большинство работают давно, то это должны быть тренинги, направленные на увеличение количества продаж. Здесь главное – понимать, что официант – это не просто человек, который приносит еду, это, прежде всего, продавец. И от его умений зависит уровень ваших продаж. Есть много техник, которые помогут сделать так, чтобы человек, который пришел к вам, ушел довольным», – отметила Дарья Рудь.

Участники семинара разобрали основные методы увеличения продаж и среднего чека, обсудили вопросы организации сервиса. Специалисты подчеркнули, что именно от качества сервиса зависит многое. Как показывает статистика, если клиент остался недоволен обслуживанием, то предприятие теряет не только его, а еще около 300 потенциальных посетителей. В этом случае работает принцип сарафанного радио. Люди делятся впечатлением со своими знакомыми, те оповещают родственников и так далее. Таким образом, негативная информация распространяется дальше.

Отдельным вопросом рассмотрели организацию контроля качества на пищевых предприятиях (ХАССП). С 2015 года контролирующие структуры активно проверяют компании на предмет сертификации ХАССП, поэтому тема вызвала много вопросов у амурских бизнесменов. Система ХАССП подразумевает управление безопасностью на своем производстве от приемки товара до реализации конечной продукции.

«На каждом отдельном технологическом процессе вы должны найти опасности – микробиологические, химические, физические и др. Из них нужно выбрать самые серьезные, которые могут нанести вред здоровью, и уже из числа этих опасностей вычисляются критические, которые могут привести к непоправимым последствиям. Вот для каждой такой критической точки разрабатывается система мониторинга, позволяющая контролировать ситуацию, и план действий ответственных сотрудников, что позволит скорректировать процесс и не допустить выпуск опасного продукта», – разъяснила преподаватель Амурского колледжа сервиса и торговли Наталья Курьянова. Специалист рассказала, где можно познакомиться с нормативными документами по этому вопросу, а также привела примеры амурских компаний, которые уже разработали и успешно используют ХАССП на практике.

По окончании обучения все участники получили сертификаты о повышении квалификации. Информация о предстоящих семинарах и тренингах Центра поддержки предпринимательства размещена на сайте amurfondgarant.ru