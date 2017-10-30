Опрос: амурчане не хотят поддерживать женщину-кандидата на президентских выборах

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В опросе участвовал 11 821 человек – жители 9 субъектов ДФО, он проводился в период с 19 по 29 октября 2017 года. Дальневосточникам задали вопрос: «Проголосовали бы вы на выборах президента РФ за женщину?». В итоге ответы распределились следующим образом: вариант «Непременно бы проголосовал» – 1,7 %; «Возможно бы проголосовал» – 13,8 %; «Скорее бы не проголосовал» – 40 %; «Определенно бы не проголосовал» – 44,4 %.

В Амурской области результаты получились следующими: «Непременно бы проголосовал» – 2,8 %; «Возможно бы проголосовал» – 11,6 %; «Скорее бы не проголосовал» – 28,7 %; «Определенно бы не проголосовал» – 56,9 %.

Политолог, главный эксперт Центра социальных инноваций «Черный куб» Наталья Коломейцева выделяет несколько причин высокого антирейтинга у женщин среди избирателей.

«Во-первых, женщина не может полностью отдаться общественному делу, которым занимается, поскольку она полностью отдается лишь семье – своим детям. Если же это не так, то кто будет растить новое поколение и может ли такая женщина принимать верные государственные решения, особенно в социальной сфере? Искажение социальных ролей может привести к непоправимым глобальным последствиям.

Во-вторых, вытекающий из первой причины фактор – женщина все время вынуждена отвлекаться на детей, внуков, в ее голове постоянно сидит детерминанта, остальное вторично.

В-третьих, женщины менее решительны, в некоторых обстоятельствах бывают излишне эмоциональны и обидчивы. Они умеют созидать, но в политике чаще нужно действовать хладнокровно, а в некоторых случаях даже деструктивно», – считает Наталья Коломейцева.

Как сообщало Амур.инфо, ранее о своей готовности участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года заявила Ксения Собчак.