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Опрос: амурчане не хотят поддерживать женщину-кандидата на президентских выборах

Опрос: амурчане не хотят поддерживать женщину-кандидата на президентских выборах
Фото: armeniasputnik.am

Центр социальных инноваций «Черный куб» провел социологическое исследование на Дальнем Востоке. Жителей регионов опросили, готовы ли они проголосовать на предстоящих выборах президента РФ за женщину. Как оказалось, большинство дальневосточников эту идею пока не поддерживают.

В опросе участвовал 11 821 человек – жители 9 субъектов ДФО, он проводился в период с 19 по 29 октября 2017 года. Дальневосточникам задали вопрос: «Проголосовали бы вы на выборах президента РФ за женщину?». В итоге ответы распределились следующим образом: вариант «Непременно бы проголосовал» – 1,7 %; «Возможно бы проголосовал» – 13,8 %; «Скорее бы не проголосовал» – 40 %; «Определенно бы не проголосовал» – 44,4 %.

В Амурской области результаты получились следующими: «Непременно бы проголосовал» – 2,8 %; «Возможно бы проголосовал» – 11,6 %; «Скорее бы не проголосовал» – 28,7 %; «Определенно бы не проголосовал» – 56,9 %.

Политолог, главный эксперт Центра социальных инноваций «Черный куб» Наталья Коломейцева выделяет несколько причин высокого антирейтинга у женщин среди избирателей.

«Во-первых, женщина не может полностью отдаться общественному делу, которым занимается, поскольку она полностью отдается лишь семье – своим детям. Если же это не так, то кто будет растить новое поколение и может ли такая женщина принимать верные государственные решения, особенно в социальной сфере? Искажение социальных ролей может привести к непоправимым глобальным последствиям.

Во-вторых, вытекающий из первой причины фактор – женщина все время вынуждена отвлекаться на детей, внуков, в ее голове постоянно сидит детерминанта, остальное вторично.

В-третьих, женщины менее решительны, в некоторых обстоятельствах бывают излишне эмоциональны и обидчивы. Они умеют созидать, но в политике чаще нужно действовать хладнокровно, а в некоторых случаях даже деструктивно», – считает Наталья Коломейцева.

Как сообщало Амур.инфо, ранее о своей готовности участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года заявила Ксения Собчак.

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#выборы #Дальний Восток

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Чтобы ее уничтожить нужно ее выбрать в президенты и тогда шапка Мономаха придавить новоиспеченного президента. Игры с огнем детям не шутка.

  • titan28

    titan28
    2 часа назад

    единственный нормальный кандидат, я за нее, но с уровнем развития нашего общества процентов 15 будет для нее победа уже

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    РОДИЛА, СИДИ ДОМА, ВОСПИТЫВАЙ РЕБЁНКА, ЗАБОТЬСЯ О НЁМ, О МУЖЕ! ГОТОВИТЬ НАУЧИСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ! НЕ ЛЕЗЬ ВПЕРЁД БАТЬКИ В ПЕКЛО!

  • Korsau

    Korsau
    1 час назад

    Ирина Дмитриевна Прохорова - крутая и умная тётка.

    Только не пойдёт она в президенты!

    А из того что есть, я согласен, что единственный нормальный кандидат

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    вы что блин укуруши, говна объелись? захотели из России дом-2 сделать? женщину-лошадь они собрались выбрать, кто эти два процента имбецильного общества

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    ЖОРДЖioвы что блин укуруши, говна объелись? захотели из России дом-2 сделать? женщину-лошадь они собрались выбрать, кто эти два процента имбецильного общества


    Да что вы так бурно реагируете?! Все нормально. Даже у кучи навоза всегда есть свои поклонники.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Ну, ксенька не совсем-то и женщина. Также как и кабаев не совсем человек. Частично краб, частично журавль. В остальном - олень.

  • Myxira

    Myxira
    57 минут назад

    titan28

    единственный нормальный кандидат, я за нее, но с уровнем развития нашего общества процентов 15 будет для нее победа уже



    логика - наше фсе...

  • Кварц

    Кварц
    35 минут назад

    Недавно Путин нажал красную кнопку ядерной триады, запустили ракеты со всех четырех сторон света, продемонстрировали ядерный потенциал в случае одновременного нападения на страну с разных военных баз.

    Женщина со своей логикой и психикой сдуру, со психа, от обиды или "голова болит" может такого натворить, что весь мир вздрогнет.

  • Nikodim

    Nikodim
    28 минут назад

    замуж вышла, родила, теперь как за женщину можно по статистике считать. вот говорил Ленин 100 лет назад, что государством и кухарка может управиться. как говорится, нате, распишитесь..

  • Илья1380

    Илья1380
    17 минут назад

    Nikodim

    замуж вышла, родила, теперь как за женщину можно по статистике считать. вот говорил Ленин 100 лет назад, что государством и кухарка может управиться. как говорится, нате, распишитесь..



    Простите, а когда вождь мирового пролетариата это говорил? Я вот нигде у него такой фразы не встречал.

  • Nikodim

    Nikodim
    6 минут назад

    Илья1380

    Nikodim

    замуж вышла, родила, теперь как за женщину можно по статистике считать. вот говорил Ленин 100 лет назад, что государством и кухарка может управиться. как говорится, нате, распишитесь..



    Простите, а когда вождь мирового пролетариата это говорил? Я вот нигде у него такой фразы не встречал.



    после революции он написал статью на тему: удержат ли большевики власть советов. не скажу, какой том его произведений, гугл в помощь.



  • Alei

    Alei
    6 минут назад

    "Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ." - https://news.mail.ru/politics/31482035/?frommail=1

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