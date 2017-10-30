Опрос: амурчане не хотят поддерживать женщину-кандидата на президентских выборах
Центр социальных инноваций «Черный куб» провел социологическое исследование на Дальнем Востоке. Жителей регионов опросили, готовы ли они проголосовать на предстоящих выборах президента РФ за женщину. Как оказалось, большинство дальневосточников эту идею пока не поддерживают.
В опросе участвовал 11 821 человек – жители 9 субъектов ДФО, он проводился в период с 19 по 29 октября 2017 года. Дальневосточникам задали вопрос: «Проголосовали бы вы на выборах президента РФ за женщину?». В итоге ответы распределились следующим образом: вариант «Непременно бы проголосовал» – 1,7 %; «Возможно бы проголосовал» – 13,8 %; «Скорее бы не проголосовал» – 40 %; «Определенно бы не проголосовал» – 44,4 %.
В Амурской области результаты получились следующими: «Непременно бы проголосовал» – 2,8 %; «Возможно бы проголосовал» – 11,6 %; «Скорее бы не проголосовал» – 28,7 %; «Определенно бы не проголосовал» – 56,9 %.
Политолог, главный эксперт Центра социальных инноваций «Черный куб» Наталья Коломейцева выделяет несколько причин высокого антирейтинга у женщин среди избирателей.
«Во-первых, женщина не может полностью отдаться общественному делу, которым занимается, поскольку она полностью отдается лишь семье – своим детям. Если же это не так, то кто будет растить новое поколение и может ли такая женщина принимать верные государственные решения, особенно в социальной сфере? Искажение социальных ролей может привести к непоправимым глобальным последствиям.
Во-вторых, вытекающий из первой причины фактор – женщина все время вынуждена отвлекаться на детей, внуков, в ее голове постоянно сидит детерминанта, остальное вторично.
В-третьих, женщины менее решительны, в некоторых обстоятельствах бывают излишне эмоциональны и обидчивы. Они умеют созидать, но в политике чаще нужно действовать хладнокровно, а в некоторых случаях даже деструктивно», – считает Наталья Коломейцева.
Как сообщало Амур.инфо, ранее о своей готовности участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года заявила Ксения Собчак.
Просмотров всего: 596