Получасовое купание в ледяной воде прошло для амурчанина без последствий

Житель села Куропатино Тамбовского района решил проехать на коньках по неокрепшему льду местного водоема. Тонкий лед не выдержал, 55-летний мужчина провалился в холодную воду. Из ледяного плена его спас парашютист-пожарный Олег Валдмяэ Свободненского отделения авиаотряда.

В пятницу, 27 октября, житель села Куропатино решил разведать, где можно поставить мордуши на озерную рыбу. Он проехал по водоему на коньках примерно 150 метров и понял, что находится на тонком льду. Решил развернуться, но было поздно: двухсантиметровый лед под ним провалился.

Сельчанин оказался по грудь в воде. Первые 10 минут он пытался выбраться самостоятельно. Однако, когда его попытки к успеху не привели, мужчина стал звать на помощь.

Парашютист-пожарный Олег Валдмяэ услышал крики и бросился на выручку. Первая попытка оказалась неудачной. Тогда спасатель взял лавку на пристани и, толкая ее впереди себя, хотел приблизиться к тонущему, чтобы протянуть ему палку для спасения. Однако лед был слишком тонок, и дальше двигаться было опасно.

Пожарный решил использовать 25-метровый электрический удлинитель и с пятой попытки добросил провод потерпевшему. Благодаря этому человек смог наконец выбраться из воды, где он находился не менее 35 минут.

Еще через час спасшегося мужчину осмотрел врач и сделал ему внутривенный укол. Купание закончилось для «конькобежца» без последствий.