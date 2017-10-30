Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 8

Получасовое купание в ледяной воде прошло для амурчанина без последствий

Получасовое купание в ледяной воде прошло для амурчанина без последствий

Житель села Куропатино Тамбовского района решил проехать на коньках по неокрепшему льду местного водоема. Тонкий лед не выдержал, 55-летний мужчина провалился в холодную воду. Из ледяного плена его спас парашютист-пожарный Олег Валдмяэ Свободненского отделения авиаотряда.

В пятницу, 27 октября, житель села Куропатино решил разведать, где можно поставить мордуши на озерную рыбу. Он проехал по водоему на коньках примерно 150 метров и понял, что находится на тонком льду. Решил развернуться, но было поздно: двухсантиметровый лед под ним провалился.

Сельчанин оказался по грудь в воде. Первые 10 минут он пытался выбраться самостоятельно. Однако, когда его попытки к успеху не привели, мужчина стал звать на помощь.

Парашютист-пожарный Олег Валдмяэ услышал крики и бросился на выручку. Первая попытка оказалась неудачной. Тогда спасатель взял лавку на пристани и, толкая ее впереди себя, хотел приблизиться к тонущему, чтобы протянуть ему палку для спасения. Однако лед был слишком тонок, и дальше двигаться было опасно.

Пожарный решил использовать 25-метровый электрический удлинитель и с пятой попытки добросил провод потерпевшему. Благодаря этому человек смог наконец выбраться из воды, где он находился не менее 35 минут.

Еще через час спасшегося мужчину осмотрел врач и сделал ему внутривенный укол. Купание закончилось для «конькобежца» без последствий.

Просмотров всего: 1007

#жизнь #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    вот это на премию по журналистике надо выдвигать!!!!!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Здесь вся современная Россия описывается:

    27 октября. Житель села Куропатино решил разведать: где можно поставить мордуши на озерную рыбу. Он проехал по водоему на коньках примерно 150 метров !

    ставить мордушу на коньках по тонкому льду-это либо крепко выпивши, либо он просто гений рыбалки!!!!

    Парашютист-пожарный Олег Валдмяэ услышал его и бросился выручать. -это он "совершеннослучайно" на озере оказался, или вместе с "жертвой" шел "на дело"? А отговорить его от того опрометчивого поступка, что бы в коньках мордушу не ставить по тонкому льду он не мог раньше?

    Тогда пожарный взял 25-метровый электрический удлинитель. - и тут совершенно случайно в левом кармане у него оказался 25!метровый электрический удлинитель!!!!! Это гениально!!! Ходить к озеру, что бы ставить мордуши с электрическим удлинителем!!!!

    "Еще через час попавшего в воду мужчину осмотрел врач, сделал ему внутривенный укол. - А какой укол? Внутревенный! Тогда понятно всё, выживет!

  • Alex2304

    Alex2304
    2 часа назад

    Это Пулитцеровская премия Амур инфо. Граждане собираясь в поход не забудьте удлинитель

  • Gadskiy

    Gadskiy
    1 час назад

    прочитал, поплакал.. Даже в детстве таких страшилок в пионерлагере не было))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    55 лет дядьке, на улице плюс, а он на коньках...

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    25 метровый удлинитель это видать сеточку под лёд заводить ...

  • Nikodim

    Nikodim
    50 минут назад

    очень важно - вот не был бы мужик пожарным-парашютистом, не спас бы конькобежца. только там этому учат: где бы ты не был - без удлинителя никуда, а если жертва с ним примерзает ко льду, то в розетку втыкаешь и все.. а еще на зимнюю рыбалку кипятильник берут. жалко не написали, что сначала он планируя над моржом несколько раз как птеродактиль пытался его шнуром подцепить и только потом приземлился, просил коньки снять и ему кинуть, чтоб на помощь доехать, но не дождавшись поехал на скамейке размахивая проводом. жуть. как врач там сам со смеху коньки не оставил, вкалывая внутривенно самогон.

  • romerogov

    romerogov
    2 минуты назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

Китаец пытался вывезти в обуви из Благовещенска 4 килограмма золота
Происшествия 6

В Бурятии амурчанин сломал ногу, упав с горы
Общество 2

Карантин, введенный в школах Белогорска из-за пневмонии, продлили
Происшествия 6

Два подростка в Благовещенске украли сладости, пиво, велосипеды и даже два автомобиля