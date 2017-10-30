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сегодня, 15:22 12

Учеников 22 школы Благовещенска на время стройки перевели в другие учреждения

Учеников 22 школы Благовещенска на время стройки перевели в другие учреждения
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Рядом с 22 школой начали возводить дополнительный корпус. На время активного строительства учеников перевели в другие учебные заведения. Благодаря строительству новых школ к 2020-2025 годам в России все занятия планируют перевести в первую смену.

Дополнительный корпус школы № 22 обещают построить за 13 месяцев. За основным зданием развернулась полномасштабная стройка. Всего на площадке предстоит в ближайшее время забить 1 000 свай. В целях безопасности на время активных работ занятия в основном корпусе прекратили. Школьников перевели в другие учебные заведения.

«С сегодняшнего дня образовательный процесс ведется по пяти школам города. Гимназия № 1, школа № 4, школа № 5, лицей № 6, и школа № 26. В каждой школе есть ответственный администратор, организован подвоз детей, организовано питание детей. Мы надеемся, что новогодние праздники мы будем встречать в своей школе», – рассказала директор школы № 22 Людмила Голошумова.

Благовещенская школа попала в федеральную программу. 80 % средств на строительство нового корпуса выделят из федерального бюджета, 20 % – из бюджета области.

«Мы очень кропотливо работали с Министерством образования Российской Федерации, у нас был проект на 22 школу, были поручения и наказы родительского комитета, обращения педагогов о том, что эта школа нужна здесь. И вот, проделав большую работу, мы начали строительство нового корпуса на 528 мест», – отметил губернатор 30 октября на встрече с родителями учеников, руководством школы и строителями.

Сдать новый корпус строители должны к 20 декабря 2018 года. Но возобновить занятия в старом корпусе надеются к концу этого года.

На согласовании в Министерстве образования РФ находятся еще два проекта по строительству школ в Приамурье – в Свободном и Экимчане.

Просмотров всего: 592

#дети #строительство #школа

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Комментарии
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  • служивый

    служивый
    2 часа назад

    Аууу Правительство!!!!! На Тайвани когда новую школу построите? 10-ти этаже настроили, а школа одна на район - переполнена. Или Вы в наш район не заезжаете? Почему дети на автобусах по всему городу мотаются в другие школы? Пора уже подумать и о нашем районе

  • Марина Н

    Марина Н
    1 час назад

    Ждите своей очереди! 22 школа с готовым проектом несколько лет ждала)))

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    офигенно... начался учебный год, они решились строить..

  • служивый

    служивый
    1 час назад

    Боюсь нас и в проекте нет. Его надо было создавать когда наш микрорайон начали строить. Ни какой инфроструктуры......

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Хорошая новость! Школу строят, дороги и мосты... хорошие у нас хозяйственники во власти. Земляки, ну что, поддержим Путина на новый срок? Такой нам и нужен: с опытом, авторитетом и заботой о стране.

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Учитывая, что в городе почти 15 лет новых школ не строили это уже прогресс, глядишь скоро и до Тайвани доберутся)

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    Дмитрий1

    Хорошая новость! Школу строят, дороги и мосты... хорошие у нас хозяйственники во власти. Земляки, ну что, поддержим Путина на новый срок? Такой нам и нужен: с опытом, авторитетом и заботой о стране.



    вроде и не жирный...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Знаток28

    Учитывая, что в городе почти 15 лет новых школ не строили это уже прогресс, глядишь скоро и до Тайвани доберутся)



    Да уверен, что там школу скоро построят. Они даже детей не успеют женить и школа там будет.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Циник

    Дмитрий1

    Хорошая новость! Школу строят, дороги и мосты... хорошие у нас хозяйственники во власти. Земляки, ну что, поддержим Путина на новый срок? Такой нам и нужен: с опытом, авторитетом и заботой о стране.



    вроде и не жирный...



    Дык он же ещё и спортсмен! Как известно: в здоровом теле - здоровый дух.

  • Кварц

    Кварц
    30 минут назад

    Стройплощадка. Такой лесок там березовый был красивый. Но школа, разумеется, важнее. Березки новые вырастут))

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    19 минут назад

    служивый

    Аууу Правительство!!!!! На Тайвани когда новую школу построите? 10-ти этаже настроили, а школа одна на район - переполнена. Или Вы в наш район не заезжаете? Почему дети на автобусах по всему городу мотаются в другие школы? Пора уже подумать и о нашем районе



    Москва тоже как говорится не сразу строилась) главное, что процесс пошел, пусть и гораздо медленнее чем хотелось бы...

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