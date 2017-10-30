Учеников 22 школы Благовещенска на время стройки перевели в другие учреждения

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Рядом с 22 школой начали возводить дополнительный корпус. На время активного строительства учеников перевели в другие учебные заведения. Благодаря строительству новых школ к 2020-2025 годам в России все занятия планируют перевести в первую смену.

Дополнительный корпус школы № 22 обещают построить за 13 месяцев. За основным зданием развернулась полномасштабная стройка. Всего на площадке предстоит в ближайшее время забить 1 000 свай. В целях безопасности на время активных работ занятия в основном корпусе прекратили. Школьников перевели в другие учебные заведения.

«С сегодняшнего дня образовательный процесс ведется по пяти школам города. Гимназия № 1, школа № 4, школа № 5, лицей № 6, и школа № 26. В каждой школе есть ответственный администратор, организован подвоз детей, организовано питание детей. Мы надеемся, что новогодние праздники мы будем встречать в своей школе», – рассказала директор школы № 22 Людмила Голошумова.

Благовещенская школа попала в федеральную программу. 80 % средств на строительство нового корпуса выделят из федерального бюджета, 20 % – из бюджета области.

«Мы очень кропотливо работали с Министерством образования Российской Федерации, у нас был проект на 22 школу, были поручения и наказы родительского комитета, обращения педагогов о том, что эта школа нужна здесь. И вот, проделав большую работу, мы начали строительство нового корпуса на 528 мест», – отметил губернатор 30 октября на встрече с родителями учеников, руководством школы и строителями.

Сдать новый корпус строители должны к 20 декабря 2018 года. Но возобновить занятия в старом корпусе надеются к концу этого года.

На согласовании в Министерстве образования РФ находятся еще два проекта по строительству школ в Приамурье – в Свободном и Экимчане.