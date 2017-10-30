Амурчане начали использовать маткапитал на социальную адаптацию детей-инвалидов

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В Амурской области впервые материнский капитал направили на приобретение товаров и оплаты услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Специальный ортопедический трехколесный велосипед-тренажер за счет федеральных денег приобрела семья из Райчихинска. На улице на нем можно ездить как на обычном велосипеде, а дома пользоваться как тренажером.

Использовать материнский капитал на компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, стало возможным с 2016 года. Но до сих пор просьб по этому направлению от амурчан не поступало. И только в октябре этого года Пенсионный фонд оплатил первое такое заявление.

«Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на приобретение товаров или оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим образом. Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в индивидуальную программу реабилитации или абилитации рекомендаций о товарах и услугах, необходимых ребенку, расходы на которые можно компенсировать средствами материнского капитала, из соответствующего перечня», – сообщают в амурском отделении Пенсионного фонда.

Капитал по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, по факту рождения которого был получен сертификат. При этом средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

После того как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в индивидуальную программу реабилитации сведения о товаре или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные документы. В случае с приобретением товаров это договоры купли-продажи с товарным или кассовым чеками, приходным ордером или товарной накладной, либо иные документы, которые подтверждают оплату товара. В случае с оплатой услуг это договоры об их оказании. Договор должен быть заключен в установленном законодательством порядке.

Индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг. Когда приобретен товар, семья должна обратиться в органы социальной защиты для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее пяти дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата обращается в территориальное управление Пенсионного фонда, либо Многофункциональный центр за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив все необходимые документы.

В случае принятия положительного решения, необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата не позднее чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления.