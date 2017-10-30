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Амур.life выбирает самого очаровательного ребенка Благовещенска

Амур.life выбирает самого очаровательного ребенка Благовещенска
Фото: club.7ya.ru

В понедельник, 30 октября, на Амур.life стартует конкурс детских фотографий. Читатели издания будут выбирать самого очаровательного ребенка Благовещенска. К участию принимаются фотографии детей в возрасте от 0 до 6 лет, сделанные в этом году.

Работы нужно прислать до 13 ноября включительно. Все они будут размещены на сайте Амур.life 14 ноября. В этот день в 9:00 начнется голосование. Оно закончится 27 ноября в 18:00. Победит тот ребенок, который наберет большее количество голосов.

«Когда мы провели конкурс на самого привлекательного мужчину Благовещенска, мы поняли, насколько людям интересно участвовать в подобных конкурсах. У нас было 80 участников, за них проголосовало в общей сложности более 5 тысяч человек. В этот раз мы решили охватить детскую аудиторию. Конечно же, для каждого родителя именно его ребенок самый очаровательный, самый замечательный. Поэтому, я думаю, наш конкурс соберет много участников», – рассказала редактор Амур.life Оксана Руденко.

Главным призом станет часовая фотосессия от Натальи Микрюковой.

Семья малыша, занявшего второе место, получит сертификат на три занятия в бассейне раннего плавания Azida. За третье место редакция дарит сертификат в центр семейных праздников «Карамель». Ребенок, занявший четвертое место, получит сертификат в магазин детской одежды «Жираф».

В конкурсе также будет разыгран и специальный приз – сертификат на посещение детского сада «Золотко» в течение одного месяца. Обладателя этого приза определит редакция Амур.life.

Об условиях конкурса можно узнать на сайте Амур.life.

Просмотров всего: 1131

#конкурсы

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Котики уже не популярны? :)

  • Kstati

    Kstati
    2 часа назад

    Фото любой давности принимаются?

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    2 часа назад

    актуальные, потому что подарки рассчитаны на детей))

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Чего только не приходит в голову от нечего делать! Дети все очаровательны, пока маленькие. На это мероприятие опять денежки и откаты.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Свою фотку тридцателетней давности не отправишь. Жаль, я там такой милый)

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Самые умные, способные, спортивные, рукастые уже не в моде?

  • hghhgh

    hghhgh
    2 часа назад

    а почему только для детей Благовещенска, или вне города уже ни дети

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    какая то дискриминация по возрастному признаку.

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    2 часа назад

    следующий конкурс планируем для школьников, не переживайте))

  • Hirurg

    Hirurg
    1 час назад

    Мне кажется немного некорректным названия статьи и конкурса в принципе. Я думаю, для каждого родителя свой ребенок самый очаровательный.. Название, в общем, продумать как-то надо было.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Читаю комментарии, и вот думаю: Вы с дикого леса вышли? Есть конкурс, есть условия. Если есть люди предприимчивей, то дерзайте - устраивайте свои конкурсы. Нет конкурсов вдруг в вашем городе, возьмите устройте или подайте жалобу в администрацию или пожалуйтесь соседям. Понятно что для каждого родителя свой ребенок самый лучший, у людей со стороны есть своя субъективная точка зрения. Все такие ранимые, жесть.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    И больше чем уверен, тут отписали с претензией, а сами под шумок фотографию сольете на сайт.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    Почему ребенка из Благовещенска? А что, в других городах детей нет или не такие симпатичные? Это же областной ресурс! Даёшь детей ото всей области!!!!!!!!!!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    dushniy_kontakter

    Читаю комментарии, и вот думаю: Вы с дикого леса вышли? Есть конкурс, есть условия. Если есть люди предприимчивей, то дерзайте - устраивайте свои конкурсы. Нет конкурсов вдруг в вашем городе, возьмите устройте или подайте жалобу в администрацию или пожалуйтесь соседям. Понятно что для каждого родителя свой ребенок самый лучший, у людей со стороны есть своя субъективная точка зрения. Все такие ранимые, жесть.



    Полностью поддерживаю

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Светослав Ильиных

    Почему ребенка из Благовещенска? А что, в других городах детей нет или не такие симпатичные? Это же областной ресурс! Даёшь детей ото всей области!!!!!!!!!!



    Ну так призы в большей степени ориентированы на семью из Благовещенска.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Myxira

    Светослав Ильиных

    Почему ребенка из Благовещенска? А что, в других городах детей нет или не такие симпатичные? Это же областной ресурс! Даёшь детей ото всей области!!!!!!!!!!



    Ну так призы в большей степени ориентированы на семью из Благовещенска.



    Это что за призы такие, карта Благи и проездной на автобус?)

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Светослав Ильиных

    Почему ребенка из Благовещенска? А что, в других городах детей нет или не такие симпатичные? Это же областной ресурс! Даёшь детей ото всей области!!!!!!!!!!



    Если Вы живете в другом городе, Вам удобно будет ходить в сад в Благовещенске-целый месяц? Или в бассейн? Что ж все такие ранимые и обидчивые...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Дмитрий1

    Myxira

    Светослав Ильиных

    Почему ребенка из Благовещенска? А что, в других городах детей нет или не такие симпатичные? Это же областной ресурс! Даёшь детей ото всей области!!!!!!!!!!



    Ну так призы в большей степени ориентированы на семью из Благовещенска.



    Это что за призы такие, карта Благи и проездной на автобус?)



    А вы не прочитали какие призы представлены?

  • Экатэрина

    Экатэрина
    1 час назад

    Люди, будьте добрее! Откуда столько негатива?) Кто хочет, тот участвует, конечно все дети очаровательные, тут никто не спорит. Но возможно кому-то будет интересно принять участие и выиграть достойный приз.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    Дмитрий1

    Myxira

    Светослав Ильиных

    Почему ребенка из Благовещенска? А что, в других городах детей нет или не такие симпатичные? Это же областной ресурс! Даёшь детей ото всей области!!!!!!!!!!



    Ну так призы в большей степени ориентированы на семью из Благовещенска.



    Это что за призы такие, карта Благи и проездной на автобус?)



    А вы не прочитали какие призы представлены?



    Нет). Я так понял, что в сад и в бассейн билеты?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Дмитрий1

    жизньжизниьжизнь

    Дмитрий1

    Myxira

    Светослав Ильиных

    Почему ребенка из Благовещенска? А что, в других городах детей нет или не такие симпатичные? Это же областной ресурс! Даёшь детей ото всей области!!!!!!!!!!



    Ну так призы в большей степени ориентированы на семью из Благовещенска.



    Это что за призы такие, карта Благи и проездной на автобус?)



    А вы не прочитали какие призы представлены?



    Нет). Я так понял, что в сад и в бассейн билеты?



    Именно, которые располагаются в Благовещенске...Уже было написано выше, зачем иногородним эти подарки?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    37 минут назад

    Иногородним нужны не подарки, а движуха и ребёнка своего показать.

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