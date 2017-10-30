Амур.life выбирает самого очаровательного ребенка Благовещенска

Фото: club.7ya.ru

Работы нужно прислать до 13 ноября включительно. Все они будут размещены на сайте Амур.life 14 ноября. В этот день в 9:00 начнется голосование. Оно закончится 27 ноября в 18:00. Победит тот ребенок, который наберет большее количество голосов.

«Когда мы провели конкурс на самого привлекательного мужчину Благовещенска, мы поняли, насколько людям интересно участвовать в подобных конкурсах. У нас было 80 участников, за них проголосовало в общей сложности более 5 тысяч человек. В этот раз мы решили охватить детскую аудиторию. Конечно же, для каждого родителя именно его ребенок самый очаровательный, самый замечательный. Поэтому, я думаю, наш конкурс соберет много участников», – рассказала редактор Амур.life Оксана Руденко.

Главным призом станет часовая фотосессия от Натальи Микрюковой.

Семья малыша, занявшего второе место, получит сертификат на три занятия в бассейне раннего плавания Azida. За третье место редакция дарит сертификат в центр семейных праздников «Карамель». Ребенок, занявший четвертое место, получит сертификат в магазин детской одежды «Жираф».

В конкурсе также будет разыгран и специальный приз – сертификат на посещение детского сада «Золотко» в течение одного месяца. Обладателя этого приза определит редакция Амур.life.

Об условиях конкурса можно узнать на сайте Амур.life.