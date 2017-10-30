Китаец пытался вывезти в обуви из Благовещенска 4 килограмма золота

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Житель Китая пытался вывезти через Благовещенскую таможню четыре слитка золота, которые он спрятал в обуви под стельками. Общий вес контрабанды составил 4 000 граммов, его стоимость оценили в 8 миллионов 666 тысяч рублей.

Происшествие случилось в международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ при контроле физических лиц. Житель Китая выезжал из России, но был задержан российскими таможенниками, которые выявили у него незадекларированный товар.

Обнаруженные слитки не являются ювелирными или бытовыми изделиями и не являются ломом изделий. При этом они содержат драгоценный металл – золото не менее 920 пробы, масса химически чистого золота в представленных предметах составила не менее 3 680 граммов.

Преступление выявили и раскрыли сотрудники оперативно-розыскного отдела таможенного органа и УФСБ России по Амурской области. В отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.