В Бурятии амурчанин сломал ногу, упав с горы

Фото: 03.mchs.gov.ru

В Бурятии спасли жителя Амурской области. Мужчина упал с горы с большой высоты и сломал ногу. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Инцидент произошел 28 октября. В этот день амурчанин решил совершить восхождение на пик Аршан в Тункинском районе Бурятии. Мужчина отправился в поход в одиночку, не зарегистрировавшись в поисково-спасательных подразделениях.

Несчастный случай произошел, когда путешественник спускался с пика Аршан. Он зацепился за камень и упал с горы, пролетев 60 метров. Турист вызвал скорую помощь. На место также выдвинулись спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, место, где оказался мужчина, было труднодоступным. Обнаружив травмированного туриста, спасатели начали его эвакуацию.

«Спускать было сложно, место труднопроходимое, идти нужно было по гребням и валунам. Спасательная операция длилась 32 часа, несли мужчину на носилках около 8 километров», – говорит начальник поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Алексей Кобелев.

Амурчанина доставили в поселок Аршан и передали медикам. Уточняется, что у него открытый перелом ноги.

Видео: 03.mchs.gov.ru