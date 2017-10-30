Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:27 6

В Бурятии амурчанин сломал ногу, упав с горы

В Бурятии амурчанин сломал ногу, упав с горы
Фото: 03.mchs.gov.ru

В Бурятии спасли жителя Амурской области. Мужчина упал с горы с большой высоты и сломал ногу. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Инцидент произошел 28 октября. В этот день амурчанин решил совершить восхождение на пик Аршан в Тункинском районе Бурятии. Мужчина отправился в поход в одиночку, не зарегистрировавшись в поисково-спасательных подразделениях.

Несчастный случай произошел, когда путешественник спускался с пика Аршан. Он зацепился за камень и упал с горы, пролетев 60 метров. Турист вызвал скорую помощь. На место также выдвинулись спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, место, где оказался мужчина, было труднодоступным. Обнаружив травмированного туриста, спасатели начали его эвакуацию.

«Спускать было сложно, место труднопроходимое, идти нужно было по гребням и валунам. Спасательная операция длилась 32 часа, несли мужчину на носилках около 8 километров», – говорит начальник поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Алексей Кобелев.

Амурчанина доставили в поселок Аршан и передали медикам. Уточняется, что у него открытый перелом ноги.

Видео: 03.mchs.gov.ru

Просмотров всего: 590

#происшествия #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Мужчина отправился в поход в одиночку, не зарегистрировавшись в поисково-спасательных подразделениях.

    До Шнобелевской премии не дотянул.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ну дак незачем было в поход в одиночку отправляться. А если отправился,дак не лез-бы куда не надо,а залез дак не падай, а упал дак не ломай ног, а сломал дак лечись. Так и говорить тут нечего. Вылечится и в поход не пойдет, а пойдет дак ...вобщем по новому кругу. Так что во всем все на круги своя.

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Упав с горы можно и шею сломать. У нас, в Белогорске не обязательно падать с горы. Из земли везде торчит арматура, корни спиленных деревьев. Дворы от снега не убираются, чуть подтает, гололёд, тоже можно что угодно сломать. По нашей улице пройти по темноте, так нужно знать фарватер.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Алиса65

    Упав с горы можно и шею сломать. У нас, в Белогорске не обязательно падать с горы. Из земли везде торчит арматура, корни спиленных деревьев. Дворы от снега не убираются, чуть подтает, гололёд, тоже можно что угодно сломать. По нашей улице пройти по темноте, так нужно знать фарватер.



    Верно. Вспомнил свою деревню, вечерний сеанс в кино и после сеанса в ночи домой точно по фарватеру ходил. Там если не по фарватеру,то угодишь в такой овраг, что костей не оберешь

  • Nikodim

    Nikodim
    15 минут назад

    Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Ошибаетесь, угрожает. пока головку не стрясет, чтоб в горы не тянуло, новые события из его исследовательской карьеры неизбежны.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

Получасовое купание в ледяной воде прошло для амурчанина без последствий
Происшествия 5

Китаец пытался вывезти в обуви из Благовещенска 4 килограмма золота
Общество 2

Карантин, введенный в школах Белогорска из-за пневмонии, продлили
Происшествия 6

Два подростка в Благовещенске украли сладости, пиво, велосипеды и даже два автомобиля