Последний день месяца принесет немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 31 октября

Фото: www.sobakadrug.ru

В Амурской области 31 октября ночью будет малооблачно, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, местами по северу пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Юго-восточный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, днем местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 7…12 градусов ниже нуля, местами – минус 17…22 градуса. Днем по северу будет от минус 3 до плюс 2, местами – минус 5…10, по центральным и южным районам – плюс 3…8 градусов.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, днем установится небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 5…7 градусов ниже нуля, днем – плюс 6….8 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.