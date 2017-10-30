Карантин, введенный в школах Белогорска из-за пневмонии, продлили

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В двух школах Белогорска продлили карантин, который был введен из-за заболевания школьников пневмонией. Речь о школах № 4 и № 200 города. Карантин продлится как минимум до 6 ноября.

По состоянию на 30 октября, новых случаев заболевания в школах не зарегистрировано, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 23 октября стало известно, что в Белогорске в шести школах выявили 50 учеников, заболевших пневмонией. С 24 октября в школах № 4 и № 200, а также в восьмом классе школы № 17 был введен карантин. Предполагалось, что он продлится 10 дней.

Позже амурское управление Роспотребнадзора назвало причины массового заболевания пневмонией школьников. Среди них: непроведение «утренних фильтров» с целью своевременного выявления детей с признаками заболеваний; несвоевременная изоляция заболевшего педагога и первых заболевших детей; нарушения правил дезинфекционных мероприятий; непроведение обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными облучателями.