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30октября
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Карантин, введенный в школах Белогорска из-за пневмонии, продлили

Карантин, введенный в школах Белогорска из-за пневмонии, продлили
Фото: 1-smol.ru

В двух школах Белогорска продлили карантин, который был введен из-за заболевания школьников пневмонией. Речь о школах № 4 и № 200 города. Карантин продлится как минимум до 6 ноября.

По состоянию на 30 октября, новых случаев заболевания в школах не зарегистрировано, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 23 октября стало известно, что в Белогорске в шести школах выявили 50 учеников, заболевших пневмонией. С 24 октября в школах № 4 и № 200, а также в восьмом классе школы № 17 был введен карантин. Предполагалось, что он продлится 10 дней.

Позже амурское управление Роспотребнадзора назвало причины массового заболевания пневмонией школьников. Среди них: непроведение «утренних фильтров» с целью своевременного выявления детей с признаками заболеваний; несвоевременная изоляция заболевшего педагога и первых заболевших детей; нарушения правил дезинфекционных мероприятий; непроведение обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными облучателями.

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#Белогорск #дети #здоровье #образование #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Смотрю как одеты дети школьники и дошкольники и диву даюсь. Мой сын и внук уже взрослые. В школу зимой ходили в валенках, сейчас "зимние" кроссовки, вместо тёплого пальто, куртки на синтепоне, которые именуются пуховиками. Одеваться нужно по погоде, и не будет болезней.

  • Ну да, ну да

    Ну да, ну да
    2 часа назад

    А че, в Благе нет заболевших? Все типа здоровы?

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