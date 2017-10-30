Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 0

Сахалинский детский симфонический оркестр выступил в Благовещенске

Сахалинский детский симфонический оркестр выступил в Благовещенске

В воскресенье, 29 октября, в Благовещенске выступил Сахалинский детский симфонический оркестр. Концерт прошел в областной филармонии в рамках фестиваля классической музыки «Амурская волна», объединяющего лучшие дальневосточные творческие коллективы.

Как и в прошлом году, оркестр с Сахалина выступил на одной сцене с академическим хором «Детство». Зрителям представили как классическую, так и эстрадную программу.

В оркестре есть первые и вторые скрипки, третьи – заменяют альты, виолончели, флейты, саксофон и кларнет. В коллективе занимаются школьники. Для гастрольного концерта сахалинский оркестр приготовил 15 произведений, в том числе 4 – для исполнения с «Детством».

Программу составили на основе известных произведений. Для зрителей прозвучали «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», «Метель» Георгия Свиридова, «Вальс» из «Маскарада» Арама Хачатуряна и другие.

Из Благовещенска сахалинские музыканты отправятся в Китай – в Хэйхэ и Харбин.

Подробно о концерте читайте в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 135

#концерты #культура #музыка

распечатать

Фотогалерея
+42
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Амурчан ждет обширная программа в «Ночь искусств–2017»
Общество 15

На «Бесшабашный дискач» в Благовещенске пришли более тысячи человек (фото)
Общество 3

Вокальная студия «ОКЦент» отметила свое семилетие
Общество 3

Вместе с «ЮДИ» в Благовещенске выступит танцор с ограниченными возможностями