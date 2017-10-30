Сахалинский детский симфонический оркестр выступил в Благовещенске

В воскресенье, 29 октября, в Благовещенске выступил Сахалинский детский симфонический оркестр. Концерт прошел в областной филармонии в рамках фестиваля классической музыки «Амурская волна», объединяющего лучшие дальневосточные творческие коллективы.

Как и в прошлом году, оркестр с Сахалина выступил на одной сцене с академическим хором «Детство». Зрителям представили как классическую, так и эстрадную программу.

В оркестре есть первые и вторые скрипки, третьи – заменяют альты, виолончели, флейты, саксофон и кларнет. В коллективе занимаются школьники. Для гастрольного концерта сахалинский оркестр приготовил 15 произведений, в том числе 4 – для исполнения с «Детством».

Программу составили на основе известных произведений. Для зрителей прозвучали «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», «Метель» Георгия Свиридова, «Вальс» из «Маскарада» Арама Хачатуряна и другие.

Из Благовещенска сахалинские музыканты отправятся в Китай – в Хэйхэ и Харбин.

Подробно о концерте читайте в рубрике «Культпросвет».