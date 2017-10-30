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30октября
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Пожарные защитили границы Муравьевского парка отжогами

Пожарные защитили границы Муравьевского парка отжогами

На минувшей неделе по границе Муравьевского заказника производились контролируемые отжоги. Главная их цель: весной защитить парк от неконтролируемых палов, которые устраивают амурчане.

Велись работы под началом летчика-наблюдателя летно-производственного отдела Благовещенской авиабазы Антона Бешецкого.

«За три дня созданы опорные полосы, чтобы в Муравьвский парк, территориально являющийся частью заказника, извне не пришел пожар, – рассказал специалист. – Огнем пройдены сотни гектаров и лишь со стороны села Муравьевка, где контуры парка опаханы, огневая работа не велась».

В работе была занята группа пожарных-парашютистов, отделения авиабазы, базирующегося в Свободном. Также в работе участвовали Муравьевская пожарная часть и служба Благовещенского лесхоза.

Нынешней осенью свободненцы провели аналогичные работы в Березовском заказнике. «На равнинной территории производить работы проще, – рассуждает в развитие темы Антон Юрьевич. – Здесь везде опорные полосы – дороги».

Руководитель парка Сергей Смиренский с благодарностью отзывался о превентивных действиях пожарных. Весной 2017 года на охраняемой природной территории загнездилось рекордное количество журавлей – 19 пар. В парке ученые и волонтеры из разных стран мира всего насчитали более 253 видов птиц, что также является рекордом.

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#пожары #природа

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