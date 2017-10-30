Два подростка в Благовещенске украли сладости, пиво, велосипеды и даже два автомобиля

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В Благовещенском городском суде разбирали дело двух несовершеннолетних подростков. Подсудимые – поодиночке или в компании – успели угнать два автомобиля, украсть два велосипеда и продукты из двух киосков. Один из обвиняемых ранее уже был судим.

Подростков обвиняли в совершении шести преступлений. Первое – угон автомобиля марки LADA – они совершили вместе, причем им помогли двое приятелей младше 14 лет. Машина стояла во дворе, она была незаперта, а ключ находился в салоне. Правонарушители завели ее и выехали со двора. Второй автомобиль «ВАЗ» один из подсудимых угнал в одиночку. Схема угона была той же: машина оказалась открытой, а ключи лежали в бардачке. Подросток свободно попал в салон, завел двигатель и уехал.

Также подростки украли два велосипеда, которые обнаружили в чужих подъездах жилых домов.

Один из мальчишек обокрал еще и два торговых павильона. Сначала он проник в павильон «Мороженое», где наполнил пакет всем, до чего смог дотянуться. Это: несколько упаковок мороженого разных видов, банки с холодным чаем, энергетиком, бутылки с минералкой и сладкой газировкой. Сумма украденного превысила 13 тысяч рублей.

Другой киоск подросток взломал ночью, дождавшись, когда поблизости не будет прохожих. Здесь он уносил продукты в несколько приемов – упаковками. Кроме сладостей, мороженого, напитков, чипсов, правонарушитель украл пиво разных сортов. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

В суде подростки полностью признали свою вину. Одному из них по совокупности преступлений назначили 140 часов обязательных работ, принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. Также суд постановил взыскать с него ущерб – 40 945 рублей.

Второй подросток – ранее судимый – с учетом предыдущего приговора получил 150 часов обязательных работ. Ему также назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.