Амурчан ждет обширная программа в «Ночь искусств–2017»
В Амурском областном краеведческом музее 4 ноября с 19:00 до 23:00 пройдет всероссийская акция «Ночь искусств–2017». Участников мероприятия ждет арт-ярмарка современного искусства, выступления молодёжных творческих коллективов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, литературная гостиная, интерактивные экскурсии и квесты по экспозиции.
В музее откроются творческие площадки для желающих проявить свои таланты. В одном из залов будет представлена выставка по итогам фотокросса на тему «Искусство объединяет», организованного музеем совместно с Амурским фотографическим обществом. Желающие могут купить сувениры и сфотографироваться у профессиональных фотографов.
Стоимость билетов для взрослых – 300 рублей, детей, студентов и пенсионеров – 200 рублей. Мастер-классы – от 100 рублей.
На Амур.инфо – программа всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет»
|
Наименование мероприятия
|
Время
|
Место
|
Открытие акции:
– файер-шоу (театр огня «Одержимые»)
– «Средневековая кузница» (театр огня «Одержимые»)
– торжественная часть:
– выступление ансамбля народных инструментов «Карусель»
– выступление дуэта баянистов «Амур-дуэт»
|
18.45-19.00
18.45-19.30
19.00-19.05
19.05.-19.25
19.30-20.00
|
У входа в музей
Фойе музея
|
«Осенний марафон» (познавательно-игровая программа)
|
«Зелёная цепочка» (экологический квест)
|
19.00-22.00
|
Залы № 2-4
|
«Портрет домашнего питомца» (рисуем на мольберте): мастер-классы по живописи с участием учащихся ЦДШИ
|
19.00-21.00
|
Залы № 2-4
|
«В царстве пернатых» – открытие нового комплекса экспозиции
|
19.30-19.45
|
Зал № 2
|
Фотосессии с аниматорами
|
19.00-22.00
|
Залы № 2-4
|
«Древние орнаменты Амура», интерактивная программа
|
19.00-22.00
|
Зал № 6
|
«Албазинская эпопея» (показательные бои, фотосессии) (театр огня «Одержимые», клуб исторической реконструкции «Ясень»)
|
19.00-23.00
|
Зал № 7/1
|
«Искусство древних» (мастер-классы по плетению кольчуги, народной тесьмы на дощечках, изготовлению рунических браслетов и украшений) (театр огня «Одержимые», клуб исторической реконструкции «Ясень»)
|
19.00-23.00
|
Зал № 7/1
|
«Весёлы привалы, где казаки – запевалы» (концертная программа)
|
19.00-19.15
19.45-20.00
|
Зал № 7/2
|
«Где казак, там и слава» (Амурское казачье войско): мультимедийная презентация «Из истории Амурского казачьего войска» (1856-2017), показательные выступления по владению нагайкой и саблей, фотосессия в казачьем обмундировании
|
19.15-19.45
20.00-20.30
|
Залы № 7/2,8
|
«Зазимье пришло – засидки привело» (интерактивная программа)
|
19.30-20.00
20.30-21.00
21.30-22.00
|
Зал № 8/1
|
«Mail Art, или Искусство почтовых отправлений» (Почта России)
|
19.00-22.30
|
Зал № 8/2
|
«Сказка из старого сундука» (театрализованное мероприятие с участием мастера по изготовлению народных инструментов Терехова А.И.).
|
19.30-20.00
20.30-21.00
|
Зал № 10
|
«Там, где музыка живёт» (интерактивная программа на выставке музыкальных инструментов из фондов музея)
|
19.00-22.30
|
Зал № 11
|
«Красные и белые» (исторический квест к 100-летию революции 1917 г. в России)
|
19.00-21.30
|
Залы № 12-13
|
«Гражданская война: факты и размышления» (интерактивная программа с ролевыми играми)
|
21.30-22.30
|
Зал №12
|
«Октябрята – кто они?» (интерактивная программа)
|
19.15-19.45
20.15-20.45
|
Зал № 13
|
«Гитарный дуэт» (А. Детков, Д. Гаврилюк)
|
20.00-22.00
|
Зал № 18
|
«Осенний букет» (мастер-класс по живописи заслуженного художника России Леонида Кильчанского)
|
19.30-20.00
|
Зал № 20
|
«Магия танца». Флешмоб (танцевальный коллектив «Redfox», АмГУ)
|
20.15-20.45
|
Зал № 20
|
«Возрождение в музее» (выступление Амурской хоровой капеллы «Возрождение»
|
21.00-21.30
|
Зал № 20
|
«Искусство иллюзий» (агентство Prazdnik28)
|
21.30-22.00
|
Зал № 20
|
«КБ-революция» (концертная программа)
|
22.00-22.40
|
Зал № 21
|
«Музыка мира» (выставка ударных, шумовых, струнных и духовых инструментов Европы, Азии и Ю. Америки, мастер-класс по игре на музыкальных инструментах; театр огня «Одержимые»)
|
19.00-23.00
|
Зал № 22
|
«Архитектурные мотивы»: игра в соответствия
|
19.00-23.00
|
Зал № 24
|
«Путешествие в Страну Жёлтого Дракона» (фотосессия в национальных костюмах, мастер-класс по каллиграфии и ушу, Институт Конфуция)
|
19.00-21.00
|
Залы № 25-26
|
Мастер-классы
|
«Лечебный цветок» (техника кусудама)
|
19.00-23.00
|
Зал № 2
|
«Царство флоры» (роспись сувенирных тарелочек)
|
19.00-23.00
|
Зал № 4
|
«В гостях у лесной феи» (роспись крафтовых экологически чистых пакетов)
|
19.00-23.00
|
Зал № 4
|
«Народная кукла»
|
19.00-23.00
|
Зал № 8
|
«Песочная фантазия» (рисунки песком на стекле)
|
19.00-22.00
|
Зал № 21
|
«История и культура плетения кос»
|
19.00-22.00
|
Зал № 21
|
«Роспись по дереву» (роспись игрушек и сувениров)
|
19.00-23.00
|
Зал № 23
|
«Гончарное искусство» (изготовление и декорирование изделий за гончарным кругом)
|
19.00-23.00
|
Зал № 23
|
«Городские коты» (роспись по ткани)
|
19.00-23.00
|
Зал № 23
|
Конференц-зал
|
«Революционный держите шаг!»: литературный перфоманс
|
20.00-20.40
|
«Трансформации в русском изобразительном искусстве»: мультимедийная лекция
|
20.40-21.15
|
«Неспешные прогулки»: творческая встреча с членом Союза журналистов П.А. Савинкиным
|
21.15-22.15
|
Музейный подвал
|
Ярмарка современного искусства «Тащи Ж» (живопись) (выставка-продажа картин, розыгрыш призов…)
|
19.00-23.00
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