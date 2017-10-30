Амурчан ждет обширная программа в «Ночь искусств–2017»

В Амурском областном краеведческом музее 4 ноября с 19:00 до 23:00 пройдет всероссийская акция «Ночь искусств–2017». Участников мероприятия ждет арт-ярмарка современного искусства, выступления молодёжных творческих коллективов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, литературная гостиная, интерактивные экскурсии и квесты по экспозиции.

В музее откроются творческие площадки для желающих проявить свои таланты. В одном из залов будет представлена выставка по итогам фотокросса на тему «Искусство объединяет», организованного музеем совместно с Амурским фотографическим обществом. Желающие могут купить сувениры и сфотографироваться у профессиональных фотографов.

Стоимость билетов для взрослых – 300 рублей, детей, студентов и пенсионеров – 200 рублей. Мастер-классы – от 100 рублей.

На Амур.инфо – программа всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет»