Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость
сегодня, 12:39 0

Амурчан ждет обширная программа в «Ночь искусств–2017»

В Амурском областном краеведческом музее 4 ноября с 19:00 до 23:00 пройдет всероссийская акция «Ночь искусств–2017». Участников мероприятия ждет арт-ярмарка современного искусства, выступления молодёжных творческих коллективов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, литературная гостиная, интерактивные экскурсии и квесты по экспозиции.

В музее откроются творческие площадки для желающих проявить свои таланты. В одном из залов будет представлена выставка по итогам фотокросса на тему «Искусство объединяет», организованного музеем совместно с Амурским фотографическим обществом. Желающие могут купить сувениры и сфотографироваться у профессиональных фотографов.

Стоимость билетов для взрослых – 300 рублей, детей, студентов и пенсионеров – 200 рублей. Мастер-классы – от 100 рублей.

На Амур.инфо – программа всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет»

Наименование мероприятия

Время

Место

Открытие акции:

– файер-шоу (театр огня «Одержимые»)

– «Средневековая кузница» (театр огня «Одержимые»)

– торжественная часть:

– выступление ансамбля народных инструментов «Карусель»

– выступление дуэта баянистов «Амур-дуэт»

18.45-19.00

18.45-19.30

19.00-19.05

19.05.-19.25

19.30-20.00

У входа в музей

Фойе музея

«Осенний марафон» (познавательно-игровая программа)

«Зелёная цепочка» (экологический квест)

19.00-22.00

Залы № 2-4

«Портрет домашнего питомца» (рисуем на мольберте): мастер-классы по живописи с участием учащихся ЦДШИ

19.00-21.00

Залы № 2-4

«В царстве пернатых» – открытие нового комплекса экспозиции

19.30-19.45

Зал № 2

Фотосессии с аниматорами

19.00-22.00

Залы № 2-4

«Древние орнаменты Амура», интерактивная программа

19.00-22.00

Зал № 6

«Албазинская эпопея» (показательные бои, фотосессии) (театр огня «Одержимые», клуб исторической реконструкции «Ясень»)

19.00-23.00

Зал № 7/1

«Искусство древних» (мастер-классы по плетению кольчуги, народной тесьмы на дощечках, изготовлению рунических браслетов и украшений) (театр огня «Одержимые», клуб исторической реконструкции «Ясень»)

19.00-23.00

Зал № 7/1

«Весёлы привалы, где казаки – запевалы» (концертная программа)

19.00-19.15

19.45-20.00

Зал № 7/2

«Где казак, там и слава» (Амурское казачье войско): мультимедийная презентация «Из истории Амурского казачьего войска» (1856-2017), показательные выступления по владению нагайкой и саблей, фотосессия в казачьем обмундировании

19.15-19.45

20.00-20.30

Залы № 7/2,8

«Зазимье пришло – засидки привело» (интерактивная программа)

19.30-20.00

20.30-21.00

21.30-22.00

Зал № 8/1

«Mail Art, или Искусство почтовых отправлений» (Почта России)

19.00-22.30

Зал № 8/2

«Сказка из старого сундука» (театрализованное мероприятие с участием мастера по изготовлению народных инструментов Терехова А.И.).

19.30-20.00

20.30-21.00

Зал № 10

«Там, где музыка живёт» (интерактивная программа на выставке музыкальных инструментов из фондов музея)

19.00-22.30

Зал № 11

«Красные и белые» (исторический квест к 100-летию революции 1917 г. в России)

19.00-21.30

Залы № 12-13

«Гражданская война: факты и размышления» (интерактивная программа с ролевыми играми)

21.30-22.30

Зал №12

«Октябрята – кто они?» (интерактивная программа)

19.15-19.45

20.15-20.45

Зал № 13

«Гитарный дуэт» (А. Детков, Д. Гаврилюк)

20.00-22.00

Зал № 18

«Осенний букет» (мастер-класс по живописи заслуженного художника России Леонида Кильчанского)

19.30-20.00

Зал № 20

«Магия танца». Флешмоб (танцевальный коллектив «Redfox», АмГУ)

20.15-20.45

Зал № 20

«Возрождение в музее» (выступление Амурской хоровой капеллы «Возрождение»

21.00-21.30

Зал № 20

«Искусство иллюзий» (агентство Prazdnik28)

21.30-22.00

Зал № 20

«КБ-революция» (концертная программа)

22.00-22.40

Зал № 21

«Музыка мира» (выставка ударных, шумовых, струнных и духовых инструментов Европы, Азии и Ю. Америки, мастер-класс по игре на музыкальных инструментах; театр огня «Одержимые»)

19.00-23.00

Зал № 22

«Архитектурные мотивы»: игра в соответствия

19.00-23.00

Зал № 24

«Путешествие в Страну Жёлтого Дракона» (фотосессия в национальных костюмах, мастер-класс по каллиграфии и ушу, Институт Конфуция)

19.00-21.00

Залы № 25-26

Мастер-классы

«Лечебный цветок» (техника кусудама)

19.00-23.00

Зал № 2

«Царство флоры» (роспись сувенирных тарелочек)

19.00-23.00

Зал № 4

«В гостях у лесной феи» (роспись крафтовых экологически чистых пакетов)

19.00-23.00

Зал № 4

«Народная кукла»

19.00-23.00

Зал № 8

«Песочная фантазия» (рисунки песком на стекле)

19.00-22.00

Зал № 21

«История и культура плетения кос»

19.00-22.00

Зал № 21

«Роспись по дереву» (роспись игрушек и сувениров)

19.00-23.00

Зал № 23

«Гончарное искусство» (изготовление и декорирование изделий за гончарным кругом)

19.00-23.00

Зал № 23

«Городские коты» (роспись по ткани)

19.00-23.00

Зал № 23

Конференц-зал

«Революционный держите шаг!»: литературный перфоманс

20.00-20.40

«Трансформации в русском изобразительном искусстве»: мультимедийная лекция

20.40-21.15

«Неспешные прогулки»: творческая встреча с членом Союза журналистов П.А. Савинкиным

21.15-22.15

Музейный подвал

Ярмарка современного искусства «Тащи Ж» (живопись) (выставка-продажа картин, розыгрыш призов…)

19.00-23.00

Просмотров всего: 56

#жизнь #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурская область вошла в десятку самых читающих субъектов РФ

Общество 65

Обнаженного мужчину заметили в магазине Благовещенска
Культура 1

Амурский театр драмы подготовил премьеру
Культура 2

В развлекательном центре «Харбин» отметили новоселье после ремонта