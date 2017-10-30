Амурчанам предлагают обсудить областной бюджет

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Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов обсудят на публичных слушаниях. Принять участие в них приглашают амурчан.

Обсуждать проект будущего бюджета будут заочно с 7 по 9 ноября. Документ представлен на сайте заксобрания региона. Проект можно найти в разделах «Публичные слушания», «Обсуждаем проекты нормативных правовых актов» и «Законотворческая деятельность».

Задать вопросы, внести предложения или выразить свои претензии по формированию главного финансового документа области пользователи могут уже сейчас. Принимать их будут до 9 ноября. Ответы позже разместят на сайте.

«Конструктивные предложения, замечания, поступившие как на сайт законодательного собрания, так и в письменном виде в комитет, будут включены в проект рекомендаций публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», – сообщает пресс-служба законодательного органа.