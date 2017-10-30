Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:56 4

Амурчанам предлагают обсудить областной бюджет

Амурчанам предлагают обсудить областной бюджет
Фото: zsamur.ru

Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов обсудят на публичных слушаниях. Принять участие в них приглашают амурчан.

Обсуждать проект будущего бюджета будут заочно с 7 по 9 ноября. Документ представлен на сайте заксобрания региона. Проект можно найти в разделах «Публичные слушания», «Обсуждаем проекты нормативных правовых актов» и «Законотворческая деятельность».

Задать вопросы, внести предложения или выразить свои претензии по формированию главного финансового документа области пользователи могут уже сейчас. Принимать их будут до 9 ноября. Ответы позже разместят на сайте.

«Конструктивные предложения, замечания, поступившие как на сайт законодательного собрания, так и в письменном виде в комитет, будут включены в проект рекомендаций публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», – сообщает пресс-служба законодательного органа.

Просмотров всего: 236

#закон #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • KenshiN

    KenshiN
    1 час назад

    Как туда попасть? Во сколько будут проходить обсуждения? Почему ссылку не отображают здесь? Законами запрещено?

    http://www.zsamur.ru/news/view/8734/8

    http://www.zsamur.ru/section/list/8728/33

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    захощим на сайт, находим нужные номера и звонил, наверняка все расскажут, и где и как. Минимум усилий только приложить нужно

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ни фига се!. Да там каждое изменение статьи надо прочитывать и изучать всю статью.

    Например изменение пункта статьи о приватизации и продажи земель - это всю статю надо перечитать и изучить и таким образом много там чего стоит изучить. И это только до 9 ноября т.е. бегом если успеешь.

    Тут рядовому жителю нечего делать Это предложение к обсуждениютолько для специально заинтересованных и изучающих такие вопросы

  • Братеев

    Братеев
    17 минут назад

    наверно депутаты всё прчитают

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 1

В Приамурье подорожало первичное жилье и подешевело вторичное
Происшествия 69

В Серышеве ребенка привили от гриппа, несмотря на письменный отказ

Общество 13

Амурские пенсионеры обеспокоились новым размером регионального прожиточного минимума

27 октября, 16:31
Экономика 11

Горшочек, не вари: в амурском селе сою складируют прямо на площади