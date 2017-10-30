В Приамурье подорожало первичное жилье и подешевело вторичное

За девять месяцев 2017 года в Амурской области ввод жилья составил 115,7 тысячи квадратных метров – на 24,6 % больше, чем за январь-сентябрь 2016 года. Больше половины общей площади сдано в Благовещенске. Согласно этим данным, Приамурье находится на пятом месте в ДФО, сообщает Амурстат.

В 2016 году объемы строительства снизились: за девять месяцев в Амурской области было введено только 92,8 тысячи квадратных метров, что составляло 87,5 % к уровню 2015 года. В 2017 году ситуация выровнялась. Хотя в строительстве за счет бюджетных средств наблюдается спад: за январь-сентябрь 2016 года построили 4,7 тысячи квадратных метров против 22,5 тысячи квадратов.

Среди территорий Дальневосточного федерального округа Амурская область по объемам введенного жилья в конце сентября находилась на пятом месте. Самые большие объемы введенного жилья в Республике Саха (Якутия) – 303,8 тысячи квадратных метров. На втором месте Сахалинская область – 205,2 тысячи, затем Приморский край – 199,6 тысячи, Хабаровский край – 143,3 тысячи квадратных метров.

Результаты выборочного обследования цен на рынке жилья в Амурской области показали, что в третьем квартале средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке составила 52 433,75 рубля, на вторичном – 51 257,36 рубля. Цены на первичном рынке жилья по сравнению со вторым кварталом возросли на 1,4 %, а на вторичном – снизились на 1 %.

Президент гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский выразил сомнение в том, что на амурском рынке произошел такой рост строительства. «Для меня это удивительно. На мой взгляд, существует остановка на прежнем уровне, – высказался он. – Возможно, это вызвано реализацией программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Она сейчас в Амурской области в срочном порядке реализуется – деньги туда вкладываются. А вот что касается строительства обычных домов для тех, кто покупает квартиры, то здесь объемы либо застыли на уровне прошлого года, либо даже ниже стали».

Рост цен на первичном рынке жилья Виталий Васильевич считает закономерным, вызванным ростом себестоимости строительства. «Инфляция у нас положительная – стоимость рубля уменьшается. Соответственно, повышается цена на энергию, материалы, рабочую силу. В итоге растет и себестоимость конечного продукта – жилья. Собственники же вторичного жилья менее зависят от себестоимости. Им важно продать свои квартиры, чтобы, например, побыстрее уехать. Поэтому они могут и снизить цену».