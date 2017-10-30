Целый час полицейские гонялись за 10-летним угонщиком: обзор прессы

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О чем пишут в свежих печатных изданиях – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина. А пишут они о том, что «акустическому воздействию» неизвестной природы подверглось посольство США на Кубе; 5 тонн генномодифицированной сёмги моментально раскупили и о том, что для порядка на дорогах Минтранс хочет уменьшить ширину проезжей части дорог.

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Министерство транспорта намерено принять ряд мер, чтобы водители автомобилей не смогли ездить по дорогам на высокой скорости. Ведомство уже направило рекомендации региональным властям, как успокоить движение на дорогах.

Для этого предлагается уменьшить ширину проезжей части до одной полосы, устроить зигзагообразное и волновое движение. Заодно следует в зоне пешеходных переходов укладывать полотно дороги брусчаткой, булыжником или колотым камнем.

Рекомендации являются частью плана по снижению ДТП с участием пешеходов, пишут «Известия».

Полный абзац

Кстати, о скорости движении. Сотрудники полиции американского города Кливленд в течение часа не могли догнать автомобиль, которым управлял десятилетний мальчик. Машину ребенок, понятно, угнал. Дело было так: к маме мальчика приехал хороший знакомый и попросил недоросля погулять часок на улице. На улице мальчонка заскучал и решил покататься на том самом автомобиле, на котором приехал дядя.

За школьником не смогли угнаться сразу пять полицейских автомобилей: скорость он развил такую (около 160 километров в час), что сломался спидометр, сообщает «Убойная сила». Погоня закончилась, когда мальчик плавно улетел в кювет. При задержании сопротивлялся, царапался и даже плюнул в полицейского. Дядя к маме пока ездить не будет: не на чем…

Об этом пишут все

Российская знаменитость Ксения Собчак, которая решила баллотироваться на пост президента России, призналась, что у нее нет средств на масштабную избирательную кампанию. Об этом рассказали сразу несколько изданий, в том числе, «Комсомольская правда», «Известия», «Мир новостей».

Собчак заметила, что денег, которые к настоящему моменту удалось собрать, не хватит для того, чтобы провести обширную кампанию.

Ранее Ксюша планировала собрать необходимые средства среди финансовой «элиты», так как сомневалась в успехе получения денег с «миллиона малообеспеченных граждан». Ей уже отказали в финансировании отечественные олигархи (в частности, Ходорковский – хотя какой он уже олигарх! Да и какой отечественный!).

Но с другой стороны, думаю, может особо и не переживать: из Кремля подкинут…

Очень интересно

Кстати, о деньгах. Названы богатейшие люди мира по версии журнала Forbes. Рейтинг самых состоятельных жителей планеты возглавил ДжеффБезос – глава онлайн-ретейлера Amazon.

В еженедельнике «Аргументы неделi» можно прочесть, что состояние главы интернет-компании составляет в 93,1 миллиарда долларов. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял второе место. Его доход – 89,9 миллиарда долларов.

На третьей строке в рейтинге Уоррен Баффет. Доход американского инвестора – 80,6 миллиарда долларов.

Газета отмечает, что названные три парня уже почти год меняются местами в топ-3.

Напишут же такое

А вот сообщение из «Тихоокеанского обозрения»: недавно американские дипломаты пожаловались на то, что их посольство на Кубе подверглось «акустическому воздействию» неизвестной природы. «Высокочастотный звук, похожий на царапанье» включается как по расписанию, сводя сотрудников госдепа с ума. Последствия – самые пугающие: расстройства слуха, тошнота, потеря ориентации… Впрочем, у американцев она давно потеряна вне зависимости от шумов.

Белый дом предписал выслать из Штатов 15 кубинских дипломатов в отместку за неспособность республики положить «звуковым атакам» конец.

Детальный анализ аудиозаписей загадочных шумов показал: возмутителями спокойствия стали обычные насекомые — цикады и сверчки, чей стрёкот действительно может вызвать у некоторых людей приступ мигрени.

На посошок

Напоследок страшилка из журнала Physiology,в котором я прочёл о том, что канадская компания AquaBountyTechnologiesвыпустила в продажу 5 тонн генномодифицированной сёмги. В журнале подробно рассказывается, что за ген вкатили обычной рыбе, чтобы она стало модифицированной, а заодно говорится, что распродана партия была в считанные часы, как пирожки.

Еще пишут, что ничего страшного в генномодифицированности нет: в желудке всё распадется на жиры, белки и углеводы, которые потом будут расщеплены на аминокислоты. И всё.

Но если когда-либо, у кого-либо родится русалка с семужьим хвостом…