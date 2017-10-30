Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:25 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В понедельник, 30 октября, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят об амурчанах, побывавших на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Гости студии – магистрант АмГУ Наталья Боровкова и руководитель социально-психологического центра АмГУ Юлия Полица.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 112

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Целый час полицейские гонялись за 10-летним угонщиком: обзор прессы
Эхо Москвы 2

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: журналист Яна Лисовая
Эхо Москвы 1

Днем в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» интервью с Наилем Гимадеевым
Общество 3

Курсант-полицейский и студентка филфака лихо повеселились в клубе: обзор прессы