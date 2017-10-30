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30октября
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сегодня, 09:39 3

За три дня в Благовещенске и Благовещенском районе задержали больше 20 пьяных водителей

На территории Благовещенска и Благовещенского района с 27 по 29 октября проходило профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!». Его организовали сотрудники ГИБДД. За эти дни на дорогах задержали 27 водителей, которые были либо в нетрезвом виде, либо отказались проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Всего в ходе проведения мероприятия сотрудники ДПС на дорогах города и района выявили 719 нарушений. В том числе семь водителей были задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования в соответствии с КоАП РФ влечет административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Не так много

  • Дядюшка Шнюк

    Дядюшка Шнюк
    1 час назад

    вешать сразу на столбах убийц потенциальных

  • DimonS

    DimonS
    45 минут назад

    Дядюшка Шнюквешать сразу на столбах убийц потенциальных


    C тебя начинать? А то вдруг у тебя автомобиль руля не послушается и ты на тротуар вылетишь. Или вдруг с балкона что-то уронишь на голову прохожим. Потенциальный убийца ведь.

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