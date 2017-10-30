Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 0

Амурская область вошла в десятку самых читающих субъектов РФ

Амурская область вошла в десятку самых читающих субъектов РФ
Фото: primgazeta.ru

Амурская область оказалась на десятом месте в рейтинге самых читающих субъектов Российской Федерации по версии «Почты России». Определяющим критерием в рейтинге является количество подписанных изданий на 1 000 человек. Самым читающим регионом оказалась Чечня.

В Чеченской Республике зафиксировано 354 подписки на тысячу жителей. На втором месте Курская область с 330 подписками, замыкает тройку лидеров Республика Татарстан – 282 подписки. Также в десятку лидеров входят Республика Северная Осетия – Алания, Костромская область, Брянская область, Чувашская Республика, Республика Алтай, Ставропольский край. Амурская область оказалась на 10 месте, у области 181 подписка на 1 000 человек, сообщает «Почта России».

Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) наградила издания и региональные филиалы «Почты России», которые показали лучшие результаты проведения подписной кампании на второе полугодие 2017 года.

Просмотров всего: 128

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Амурчан ждет обширная программа в «Ночь искусств–2017»

сегодня, 12:39
Общество 65

Обнаженного мужчину заметили в магазине Благовещенска
Общество 2

Хэллоуин, «Бесшабашный дискач 90-х» и спорт: выходные в Благовещенске
Общество

Амурчане активно готовятся к соревнованию рабочих профессий WorldSkills