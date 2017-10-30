Амурская область вошла в десятку самых читающих субъектов РФ

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Амурская область оказалась на десятом месте в рейтинге самых читающих субъектов Российской Федерации по версии «Почты России». Определяющим критерием в рейтинге является количество подписанных изданий на 1 000 человек. Самым читающим регионом оказалась Чечня.

В Чеченской Республике зафиксировано 354 подписки на тысячу жителей. На втором месте Курская область с 330 подписками, замыкает тройку лидеров Республика Татарстан – 282 подписки. Также в десятку лидеров входят Республика Северная Осетия – Алания, Костромская область, Брянская область, Чувашская Республика, Республика Алтай, Ставропольский край. Амурская область оказалась на 10 месте, у области 181 подписка на 1 000 человек, сообщает «Почта России».

Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) наградила издания и региональные филиалы «Почты России», которые показали лучшие результаты проведения подписной кампании на второе полугодие 2017 года.