Небольшая облачность и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 октября

Фото: WideFon.com

В Амурской области 30 октября установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура составит 1…6 градусов выше нуля, местами по северу – от нуля до минус 5.

В Благовещенске рано утром было минус 4 градуса. Западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4…6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL