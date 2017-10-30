Курильщиков в России стало меньше

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В 2013 году потребителями табачной продукции называли себя 40 % населения, сегодня о пристрастии к курению заявляют только 26 %. Вредной привычке подвержены в основном мужчины. Именно они и отказываются от курения. Только за год доля курильщиков-мужчин сократилась с 47 до 42 %. Тогда как доля курящих россиянок не изменилась и по прежнему держится на уровне 13 %.

В среднем россияне выкуривают по 17 сигарет за день. Средний возраст любителей табака – от 35 до 59 лет.

Снижение числа курильщиков стало наблюдаться сразу после принятия в 2013 году закона, ограничивающего курение в общественных местах, отмечают исследователи. Среди причин называют и рост цен на табачные изделия.

«Играют свою роль и ограничительные меры, и пропаганда здорового образа жизни и успешности. Посредством социальной рекламы, публикаций в СМИ, программ на телевидении до людей доносят мысль, что успешные люди не курят, не пьют, они заботятся о своем здоровье», – подчеркивает директор НИИ наркологии минздрава Татьяна Клименко.

На фоне снижения числа курильщиков, в России отмечается тяга к электронным сигаретам. Если год назад ими пользовались 4 процента россиян, то в этом в два раза больше.