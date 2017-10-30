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сегодня, 07:51 9

Курильщиков в России стало меньше

Курильщиков в России стало меньше
Фото: tatar-inform.ru

Слишком дорого, неудобно и несовременно – так в России говорят о сигаретах. Доля курильщиков в стране за последние пять лет значительно снизилась. Результаты исследования холдинга «Ромир» приводит «Российская газета».

В 2013 году потребителями табачной продукции называли себя 40 % населения, сегодня о пристрастии к курению заявляют только 26 %. Вредной привычке подвержены в основном мужчины. Именно они и отказываются от курения. Только за год доля курильщиков-мужчин сократилась с 47 до 42 %. Тогда как доля курящих россиянок не изменилась и по прежнему держится на уровне 13 %.

В среднем россияне выкуривают по 17 сигарет за день. Средний возраст любителей табака – от 35 до 59 лет.

Снижение числа курильщиков стало наблюдаться сразу после принятия в 2013 году закона, ограничивающего курение в общественных местах, отмечают исследователи. Среди причин называют и рост цен на табачные изделия.

«Играют свою роль и ограничительные меры, и пропаганда здорового образа жизни и успешности. Посредством социальной рекламы, публикаций в СМИ, программ на телевидении до людей доносят мысль, что успешные люди не курят, не пьют, они заботятся о своем здоровье», – подчеркивает директор НИИ наркологии минздрава Татьяна Клименко.

На фоне снижения числа курильщиков, в России отмечается тяга к электронным сигаретам. Если год назад ими пользовались 4 процента россиян, то в этом в два раза больше.

Просмотров всего: 385

#здоровье

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Лесная

    Лесная
    4 часа назад

    Ну, ничего подобного-курильщиков стало еще больше,во всяком случае у нас в учреждении...Вот так.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Лесная права.

    Курить стали меньше мужчины, а женщины курят чуть ли не с рождения. Запреты на курение в общественных местах просто пустой звук. Курят везде: в подъездах, на остановках автобуса, на балконах, а мы не курящие дышим этой гадостью. Да и с чего бы стали курить меньше? Идёт молодая пара с ребёнком на руках, и оба курят, будет курить и ребёнок. Если у нас в семье не курит никто, то и дети воспринимают это как закон. Не курят ни дети, ни внуки.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Алиса65

    Лесная права. Курить стали меньше мужчины, а женщины курят чуть ли не с рождения.

    оба курят, будет курить и ребёнок



    Мужчины действительно, стали курить меньше. А вот посмотрела первого сентября на школьной линейке: бросилась в глаза не слабая толпа курящих мамок, прячущихся за углом школы - раньше такого не было, от силы, двое-трое нетерпеливых укроются за угол подымить. Картина та еще...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Myxira

    Алиса65

    Лесная права. Курить стали меньше мужчины, а женщины курят чуть ли не с рождения.

    оба курят, будет курить и ребёнок



    Мужчины действительно, стали курить меньше. А вот посмотрела первого сентября на школьной линейке: бросилась в глаза не слабая толпа курящих мамок, прячущихся за углом школы - раньше такого не было, от силы, двое-трое нетерпеливых укроются за угол подымить. Картина та еще...



    Мерзостное зрелище ...

  • mnbv199

    mnbv199
    1 час назад

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ну тут-то хоть есть независимая статистика?

    Думаю вряд-ли. Бюджетник все зависимые.

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Ценник на сигареты играет роль, пропаганда не работает

  • OT

    OT
    46 минут назад

    Храмовник

    Ценник на сигареты играет роль, пропаганда не работает



    Это верно. Воспитание откуда оно в нынешней системе. От Чубайса только ценник, а не воспитание.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    41 минута назад

    OT

    Храмовник

    Ценник на сигареты играет роль, пропаганда не работает



    Это верно. Воспитание откуда оно в нынешней системе. От Чубайса только ценник, а не воспитание.



    Чубайс не торгует сигаретами))). Слушай, а кто такой этот "система", которых должен тебя воспитывать?

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