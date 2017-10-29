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29октября
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Очевидцы: в Благовещенске пьяный водитель катался по двору, причинив разрушения (видео)

Очевидцы: в Благовещенске пьяный водитель катался по двору, причинив разрушения (видео)

В воскресенье вечером, 29 октября, в одном из дворов Благовещенска произошел неприятный инцидент. Как сообщают очевидцы, нетрезвый водитель катался на своем авто по придомовой территории, задев при этом несколько машин и врезавшись в гараж.

Инцидент случился во дворе дома по адресу: улица Комсомольская, 50/2. Сообщается, что пьяный лихач находился за рулем машины Subaru Forester. Пострадавшие от его действий автомобили – Honda CR-V и Toyota Progres.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, сообщение о происшествии действительно поступало в дежурную часть, экипаж выезжал на место, однако сам водитель, как и последствия его «деятельности» обнаружены не были. Также пока никто из владельцев машин, которые якобы пострадали, не обращался к правоохранителям. Возможно, обращения поступят позже.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 299

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    14 минут назад

    Нифига по видео не понял

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    4 минуты назад

    Пытался заехать в гараж, при закрытых воротах? Сказочный .....

  • NEOS

    NEOS
    2 минуты назад

    Вот! Выезжали! Не обнаружили! Заявлений - нет! Новость - пустышка!

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