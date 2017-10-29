Амурские призывники получили банковские карты «Мир»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Около 50 призывников из Приамурья отправились проходить военную службу в части, расположенные в Хабаровском и Приморском краях. Этот призыв несет в себе нововведение. Начиная с него всех призывников обеспечивают банковскими картами национальной платежной системы «Мир». На них солдатам будут начислять денежное довольствие.

Почти все призывники Приамурья будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.

Особенность этой призывной кампании связана с изменением в законодательстве. Теперь право проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву получили не только граждане с высшим образованием, но и те, у кого есть среднее профессиональное. Из призванных уже 6 человек выбрали службу по контракту вместо срочной.

Всех новобранцев перед отправкой обеспечивают повседневной формой одежды, соответствующей роду войск, в которые направляется призывник. Также юноши обеспечиваются комплектами питания и бутилированной водой на время пути.

С прошлого года перед убытием все призывники Приамурья получают электронные карты с персональными данными. В них содержатся биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Такие карты изготавливаются на призывном сборном пункте области.