Причиной пожара в Хинганском заповеднике назвали умышленный поджог

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По информации ведомства, выжигания сухой растительности на территории заповедника и прилегающей к нему местности в этот период не проводилось. В настоящее время по факту пожара проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Уточняется, что пожар на территории заповедника был ликвидирован 29 октября в 14:00. Своевременно справиться с огнем помогло увеличение группировки сил и средств, занятых на тушении, на 24 человека и 6 единиц техники. Всего в тушении было задействовано 56 человек и 15 единиц техники. Пожар ликвидировали на площади более 10 тысяч гектаров.

30 октября будет начата проверка в отношении руководства заповедника. Его подозревают в «несвоевременном принятии мер по организации тушения пожара». Проверку проведут межрайонная природоохранная прокуратура и управление Росприроднадзора по Амурской области.