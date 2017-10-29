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29октября
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Причиной пожара в Хинганском заповеднике назвали умышленный поджог

Причиной пожара в Хинганском заповеднике назвали умышленный поджог
Фото: tomsk.ru

По предварительной информации, причиной пожара, который охватил территорию Хинганского заповедника, стал умышленный поджог. Его совершили в ночь на 28 октября, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

По информации ведомства, выжигания сухой растительности на территории заповедника и прилегающей к нему местности в этот период не проводилось. В настоящее время по факту пожара проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Уточняется, что пожар на территории заповедника был ликвидирован 29 октября в 14:00. Своевременно справиться с огнем помогло увеличение группировки сил и средств, занятых на тушении, на 24 человека и 6 единиц техники. Всего в тушении было задействовано 56 человек и 15 единиц техники. Пожар ликвидировали на площади более 10 тысяч гектаров.

30 октября будет начата проверка в отношении руководства заповедника. Его подозревают в «несвоевременном принятии мер по организации тушения пожара». Проверку проведут межрайонная природоохранная прокуратура и управление Росприроднадзора по Амурской области.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    А кто то из Белодомовских троллей, пищал что этого не может быть))..

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Или снова плановый отжиг неудачно прошел?

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