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29октября
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сегодня, 17:30 19

Обнаженного мужчину заметили в магазине Благовещенска

Обнаженного мужчину заметили в магазине Благовещенска

В воскресенье, 29 октября, жители Благовещенска стали свидетелями необычного зрелища. В магазине, расположенном по адресу: улица Мухина, 10, совершил покупку голый мужчина. На нем была только обувь.

Горожане сообщают, что молодой человек приобрел в магазине бутылку воды, причем он был не один, а с девушкой. Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщений по данному факту в полицию сегодня не поступало.

Просмотров всего: 2841

#жизнь #торговля

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Комментарии
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  • Natalia2777

    Natalia2777
    3 часа назад

    ДБ

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    обдолбились и пошли....вот и вся причина.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    пи**расы ищут на задницу приключений! А кто ищет, тот всегда найдет!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    Идиот отмечал хелоуин видимо

  • Sileva

    Sileva
    3 часа назад

    Папа с ребенком шел бы какой да в харю зарядил бы этому убогому. В психушку на профилактику на недельку - сразу желание голым воду покупать отпадет. И подругу его туда же.

  • atasy

    atasy
    3 часа назад

    Это социальный эксперимент:)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Sileva

    Папа с ребенком шел бы какой да в харю зарядил бы этому убогому. В психушку на профилактику на недельку - сразу желание голым воду покупать отпадет. И подругу его туда же.



    +1000000

  • NEOS

    NEOS
    3 часа назад

    O tempora! O mores!

    кастрировать. без наркоза. на магазин наложить ОГРОМНЫЙ штраф за нарушение правил торговли! чтобы не поощряли БЕСпредел. этого урода в магазин не имели права впускать в таком виде. ИБО...это мелкое хулиганство, как минимум...

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    atasy

    Это социальный эксперимент:)



    с языка сняли :)))

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    "И в морду надо. И по морде надо."

    А в полицию позвонить слабо было?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    А дева почему одета? Диссонанс, однако.

  • NEOS

    NEOS
    2 часа назад

    Свободу попугаям!

    "И в морду надо. И по морде надо." А в полицию позвонить слабо было?



    почему у вас, неразумных, как что - так сразу - в морду? а потом на скамью подсудимых - и - срок.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    anschutka
    atasy

    Это социальный эксперимент:)



    с языка сняли :)))


    Экскремент в глаза социума это!Публикуйте данные этих убожеств!Мы должны знать этих хероев!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    SilevaПапа с ребенком шел бы какой да в харю зарядил бы этому убогому. В психушку на профилактику на недельку - сразу желание голым воду покупать отпадет. И подругу его туда же.


    +++++

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Дмитрий1

    А дева почему одета? Диссонанс, однако.



    Духу не хватило.

    Не те сейчас девы.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    В карты проиграл. Девушка сопровождает. В магазин Кенгуру такие постоянно забегают. Правда быстро, покупает и убегает в машину. За ним другие бегут и смотрят, контролируют. Может и здесь так же. Условия игры такие.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Бомж_ик

    В карты проиграл. Девушка сопровождает. В магазин Кенгуру такие постоянно забегают. Правда быстро, покупает и убегает в машину. За ним другие бегут и смотрят, контролируют. Может и здесь так же. Условия игры такие.



    Это что за игра такая?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Да любая карточная. На желание.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    51 минута назад

    ay

    Да любая карточная. На желание.



    с такими желаниями, похоже, к психиатру надо обратиться.

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