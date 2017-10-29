Обнаженного мужчину заметили в магазине Благовещенска

В воскресенье, 29 октября, жители Благовещенска стали свидетелями необычного зрелища. В магазине, расположенном по адресу: улица Мухина, 10, совершил покупку голый мужчина. На нем была только обувь.

Горожане сообщают, что молодой человек приобрел в магазине бутылку воды, причем он был не один, а с девушкой. Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщений по данному факту в полицию сегодня не поступало.