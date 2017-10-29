Военные вывезли найденный в районе «Аллюра» в Благовещенске боеприпас (видео)

Как выяснилось, боеприпас нашли рабочие, которые прокладывали водопровод к строящемуся в этой местности складу.

«Это улица Нагорная, мы здесь ведем строительство. При прокладке водопровода "Амурскими коммунальными системами" была обнаружена граната от РПГ (ручной противотанковый гранатомет – Прим. ред.). Обнаружение произошло в районе 11-ти часов. Позвонили в МЧС, сразу приехали, полиция оцепила весь район. Саперы, как оказалось, у нас только в Екатеринославке – воинская часть. Оттуда они прибыли в третьем часу. Осмотрели, приняли решение, что ее надо вывезти. Получается, полдня улица была перекрыта», – рассказал руководитель строительства Владимир Корпушенко.