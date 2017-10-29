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29октября
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сегодня, 15:18 0

Найденный в районе «Аллюра» в Благовещенске предмет оказался реальным боеприпасом

Найденный в районе «Аллюра» в Благовещенске предмет оказался реальным боеприпасом
Фото: gubdaily.ru

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области прокомментировали оцепление территории в Благовещенске. По его информации, предмет, обнаруженный в районе конноспортивного клуба «Аллюр», – реальный боеприпас.

В ведомстве уточнили, что территория, которую оцепили, находится в районе дома № 36 по улице Промышленной. Оцепление пока не снято. «Ждут группу разминирования из села Екатеринославка, военнослужащих», – сообщил собеседник.

Сведений о том, какой именно тип снаряда был найден, пока нет. В этом предстоит разобраться военным специалистам.

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#происшествия

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