Найденный в районе «Аллюра» в Благовещенске предмет оказался реальным боеприпасом
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области прокомментировали оцепление территории в Благовещенске. По его информации, предмет, обнаруженный в районе конноспортивного клуба «Аллюр», – реальный боеприпас.
В ведомстве уточнили, что территория, которую оцепили, находится в районе дома № 36 по улице Промышленной. Оцепление пока не снято. «Ждут группу разминирования из села Екатеринославка, военнослужащих», – сообщил собеседник.
Сведений о том, какой именно тип снаряда был найден, пока нет. В этом предстоит разобраться военным специалистам.
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