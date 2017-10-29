Пожар в Хинганском заповеднике потушили

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Кастрикин отметил, что территория, которая горела, не лесная. В основном это были луга. По предварительным данным, пламя охватило площадь примерно в 10 тысяч гектаров. Пожар удалось локализовать еще вечером 28 октября. Утром 29 октября активных источников горения обнаружено не было.

«Ущерб минимален, потому что все птицы уже откочевали, улетели; гнезд нет. По зверям так же – "молодежи" уже нет, а все крупные способны уйти от огня. Что касается насекомых, то большая часть из них в связи с холодами погибла, а те, которые остались, спрятались кто куда. Лес не пострадал, в основном только трава», – отметил Вячеслав Кастрикин. Он назвал ущерб не страшным для экосистемы.

По словам заместителя директора, огонь пришел в заповедник с соседней территории. Не исключено, что причина возгорания – палы.