Пожар в Хинганском заповеднике потушили
Пожар, который возник на территории Хинганского заповедника 28 октября, в настоящее время потушен. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил заместитель директора заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин. По его словам, нанесенный ущерб оказался небольшим.
Кастрикин отметил, что территория, которая горела, не лесная. В основном это были луга. По предварительным данным, пламя охватило площадь примерно в 10 тысяч гектаров. Пожар удалось локализовать еще вечером 28 октября. Утром 29 октября активных источников горения обнаружено не было.
«Ущерб минимален, потому что все птицы уже откочевали, улетели; гнезд нет. По зверям так же – "молодежи" уже нет, а все крупные способны уйти от огня. Что касается насекомых, то большая часть из них в связи с холодами погибла, а те, которые остались, спрятались кто куда. Лес не пострадал, в основном только трава», – отметил Вячеслав Кастрикин. Он назвал ущерб не страшным для экосистемы.
По словам заместителя директора, огонь пришел в заповедник с соседней территории. Не исключено, что причина возгорания – палы.
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