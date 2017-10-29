Очевидцы: в Благовещенске оцепили территорию из-за «боеприпаса»
В воскресенье, 29 октября, в Благовещенске спецслужбы оцепили местность неподалеку от территории конноспортивного клуба «Аллюр». По информации очевидцев, здесь был найден предмет, похожий на боеприпас.
По их сведениям, место, которое было оцеплено, находится примерно в 100 метрах от территории «Аллюра». Здесь расположены дачи.
«Рыли теплотрассу и нашли боеприпас. Дорогу оцепили, людей не выпускали со своих дачных участков, из домов», – рассказал один из горожан.
Официальных сведений об инциденте пока нет. В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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