Очевидцы: в Благовещенске оцепили территорию из-за «боеприпаса»

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В воскресенье, 29 октября, в Благовещенске спецслужбы оцепили местность неподалеку от территории конноспортивного клуба «Аллюр». По информации очевидцев, здесь был найден предмет, похожий на боеприпас.

По их сведениям, место, которое было оцеплено, находится примерно в 100 метрах от территории «Аллюра». Здесь расположены дачи.

«Рыли теплотрассу и нашли боеприпас. Дорогу оцепили, людей не выпускали со своих дачных участков, из домов», – рассказал один из горожан.

Официальных сведений об инциденте пока нет. В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию позже.