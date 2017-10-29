В ДТП с полицейским автомобилем в Благовещенске травмировались три человека
В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали аварию, которая произошла ночью 29 октября в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», напротив отдела полиции № 3 в полицейскую «ГАЗель» сзади влетела отечественная легковушка.
По официальной информации, в аварии есть пострадавшие. Травмы различной степени тяжести получили водитель легкового автомобиля и два его пассажира.
Во всех обстоятельствах происшествия предстоит разобраться стражам порядка.
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