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29октября
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В ДТП с полицейским автомобилем в Благовещенске травмировались три человека

В ДТП с полицейским автомобилем в Благовещенске травмировались три человека

В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали аварию, которая произошла ночью 29 октября в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», напротив отдела полиции № 3 в полицейскую «ГАЗель» сзади влетела отечественная легковушка.

По официальной информации, в аварии есть пострадавшие. Травмы различной степени тяжести получили водитель легкового автомобиля и два его пассажира.

Во всех обстоятельствах происшествия предстоит разобраться стражам порядка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    14 минут назад

    Опять бросили свой "ментовоз" на проезжей части...

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