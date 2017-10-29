«Избушка, избушка, избушка»: Владимир Соловьев раскритиковал развитие пограничных с Китаем территорий России

В очередном выпуске ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» речь зашла о развитии российских территорий, граничащих с Китаем. Ведущий шоу Владимир Соловьев раскритиковал нынешнее положение таких территорий, сравнив их с тем, что происходит в Поднебесной.

Речь об этом шла в выпуске ток-шоу от 25 октября. Владимир Соловьев подчеркнул, что «у нас бешеная проблема с Китаем».

«Когда приходишь, смотришь на один берег и думаешь – здравствуй, будущее. Небоскребы, небоскребы, небоскребы в последнее время. А обернулся – здравствуй, Родина! Избушка, избушка, избушка. И то одну своровали», – сказал Соловьев.

По его словам, России необходимо «максимально использовать» возможности Китая с тем, чтобы развить собственную территорию. «А то бред какой-то», – отметил ведущий.

В полемику с Соловьевым вступил директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

«Володя, это значит, что модель социализма с китайской спецификой, основанная на неком синтезе, условно говоря, социализма и рыночных экономических реформ – она в Китае практически состоялась, она работает. А вот работала ли бы она в России – это большой вопрос. У нас другая цивилизация», – заметил Сергей Лузянин.

Видео: «Вечер с Владимиром Соловьевым»