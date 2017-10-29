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«Избушка, избушка, избушка»: Владимир Соловьев раскритиковал развитие пограничных с Китаем территорий России

«Избушка, избушка, избушка»: Владимир Соловьев раскритиковал развитие пограничных с Китаем территорий России

В очередном выпуске ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» речь зашла о развитии российских территорий, граничащих с Китаем. Ведущий шоу Владимир Соловьев раскритиковал нынешнее положение таких территорий, сравнив их с тем, что происходит в Поднебесной.

Речь об этом шла в выпуске ток-шоу от 25 октября. Владимир Соловьев подчеркнул, что «у нас бешеная проблема с Китаем».

«Когда приходишь, смотришь на один берег и думаешь – здравствуй, будущее. Небоскребы, небоскребы, небоскребы в последнее время. А обернулся – здравствуй, Родина! Избушка, избушка, избушка. И то одну своровали», – сказал Соловьев.

По его словам, России необходимо «максимально использовать» возможности Китая с тем, чтобы развить собственную территорию. «А то бред какой-то», – отметил ведущий.

В полемику с Соловьевым вступил директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

«Володя, это значит, что модель социализма с китайской спецификой, основанная на неком синтезе, условно говоря, социализма и рыночных экономических реформ – она в Китае практически состоялась, она работает. А вот работала ли бы она в России – это большой вопрос. У нас другая цивилизация», – заметил Сергей Лузянин.

Видео: «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Просмотров всего: 1139

#Китай #ТВ

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    эка соловей, премия в этом месяце обломилась? решил на САМОВО ПУТИНА(!!!!!) бочку погнать?!

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Дак кто-же область подталкивал влезать в долги? Конечно Кремль? Губеры они все марионетки кремля и с них нет смысла спрашивать. Место губеров всегда на суде должно быть. А вот кремль это ее интерес в долгах области и последствия из-за долгов. А какой интерес в этом у кремлевских двуглавых?

    Наверно даже если случится нештатная ситуация с запуском с космодрома "Восточный" с трагическими последствиями для жителей, то все спишут в счет долгов области. Вот в таком преувеличеном понимании интерес держать область в долгах

  • Геральт

    Геральт
    3 часа назад

    странно как это от Соловьева слышать, фактически это критика госполитике на ДВ

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    мнение «журналиста» Соловьева безусловно имеет вааааажное значение

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    ну а мнение киселева,вещающего на центральных каналах?

    как там по телеку говорят,так граждане и думают.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Алекс Кну а мнение киселева,вещающего на центральных каналах?

    как там по телеку говорят,так граждане и думают.
    а у таких как он «журналистов», есть своё мнение!?

  • starco

    starco
    2 часа назад

    Посмотрят с набережной на Хэйхэ - и делают выводы. А на спутниковую карту никому и невдомек заглянуть...

  • BarEl beer

    BarEl beer
    2 часа назад

    starco

    Посмотрят с набережной на Хэйхэ - и делают выводы. А на спутниковую карту никому и невдомек заглянуть...



    Действительно - 20 лет назад спутниковых карт не то что-бы было. 20 лет назад - спутниковых карт в общем-то если и было - то для очень ограниченного круга лиц.

    Только ведь 20 лет назад с набережной и смотреть-то было некуда - не было там ХэйХэ. Деревенька там была - два кола / три двора. Шинелями и сковородками с ними торговали.

    А сейчас глянешь на спутниковую карту - и задумаешься весь:

    - тут тебе и город, и новый аэропорт, и горнолыжная база. И набережную свою новую они уже заканчивают.

    .

    Вот и делай после этого выводы.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Чтобы не впухнуть на статью, скажу политкорректно: Не родные мы маскве, не любит она ДВ.

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    это он ещё нашу туристическую достопримечательность золотую милю не видел со всего Китая приезжают на неё посмотреть

    и что теперь делать? трутнева, голушку, козлова в отставку? не справляются они с развитием ДВ

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    троль здесь

    это он ещё нашу туристическую достопримечательность золотую милю не видел со всего Китая приезжают на неё посмотреть



    и фонтан на главной, так сказать, площади города

  • троль здесь

    троль здесь
    57 минут назад

    Myxira

    троль здесь

    это он ещё нашу туристическую достопримечательность золотую милю не видел со всего Китая приезжают на неё посмотреть



    и фонтан на главной, так сказать, площади города



    фонтан шикарный, тысячи туристов едут к нам чтоб на фоне него сфотаться

    лучший туристический объект области

    все китайцы хотят себе такой же фонтан

  • Формат

    Формат
    47 минут назад

    Мы зашли в тупик. Развития нет и уже, как мне думается, не будет.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    44 минуты назад

    Что вы к китайцам прицепились? Для себя нуж6о строить. Сегодня они приезжают, завтра нет.

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