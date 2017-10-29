По Амуру возле Благовещенска пошла шуга

29 октября жители Благовещенска обратили внимание, что по реке Амур вблизи города пошла шуга. Фото и видео этого явления они прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

Шугой называют первый осенний лед, мелкий и рыхлый. Она возникает при охлаждении воды ниже нуля градусов. Наличие шуги означает, что скоро на Амуре образуется полноценный ледяной покров.

Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время Амурская область находится под влиянием юго-западного циклона, который принес и похолодание. По данным сайта Gismeteo.ru, завтра, 30 октября, в Благовещенске температура воздуха составит от -4 до +4 градусов. Во вторник и среду, 31 октября и 1 ноября, в городе также будет морозно – от -4 до +5 градусов и от -3 до +3 градусов соответственно.