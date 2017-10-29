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29октября
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По Амуру возле Благовещенска пошла шуга

По Амуру возле Благовещенска пошла шуга

29 октября жители Благовещенска обратили внимание, что по реке Амур вблизи города пошла шуга. Фото и видео этого явления они прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

Шугой называют первый осенний лед, мелкий и рыхлый. Она возникает при охлаждении воды ниже нуля градусов. Наличие шуги означает, что скоро на Амуре образуется полноценный ледяной покров.

Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время Амурская область находится под влиянием юго-западного циклона, который принес и похолодание. По данным сайта Gismeteo.ru, завтра, 30 октября, в Благовещенске температура воздуха составит от -4 до +4 градусов. Во вторник и среду, 31 октября и 1 ноября, в городе также будет морозно – от -4 до +5 градусов и от -3 до +3 градусов соответственно.

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#погода

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Даааа, новость! В конце октября на ДВ пошла шуга...

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Ну пошла и прошла.

    Вообще то подморозит, то теплынь как в конце августа. Климат явно изменился в общем своем состоянии.

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