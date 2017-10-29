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29октября
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В Благовещенске легковушка разбилась о полицейский автомобиль

В Благовещенске легковушка разбилась о полицейский автомобиль

В ночь на воскресенье, 29 октября, в Благовещенске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Отечественная легковушка врезалась в машину стражей порядка. Все произошло возле отдела полиции.

По информации ИА «Сканер», ДТП случилось около 03:30, напротив дома № 108 по улице Красноармейской, где находится отдел полиции № 3. Отечественные «Жигули» влетели сзади в полицейскую «ГАЗель». По словам очевидцев, водитель легковушки был нетрезв. Судя по фото, машина получила серьезные повреждения.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Сведения об аварии уточняются.

Просмотров всего: 1934

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Плохо работает полиция, очень плохо! Пьянь за рулём атакует уже всех подряд! Нужно работать полиции так, чтобы у пьяного даже от мысли сесть за руль и поехать приводила его к инфаркту, параличу, невыносимой головной боли! Сегодня в полицейский авто въехал, а завтра в здание с людьми въедет!

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Гастелло....

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Алекsей

    а завтра в здание с людьми въедет!



    Извините, а то зданию и людям в нем будет? Сам разобьется - туда ему и дорога.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Это смотря какое здание! На просторах инета много примеров, когда такие въезды плохо заканчиваются для людей, а вот пьяни чаще везёт, выживают. Возможно если бы ни вот этот полицейский авто, то события могли развиваться по другому.

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