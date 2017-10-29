В Благовещенске легковушка разбилась о полицейский автомобиль

В ночь на воскресенье, 29 октября, в Благовещенске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Отечественная легковушка врезалась в машину стражей порядка. Все произошло возле отдела полиции.

По информации ИА «Сканер», ДТП случилось около 03:30, напротив дома № 108 по улице Красноармейской, где находится отдел полиции № 3. Отечественные «Жигули» влетели сзади в полицейскую «ГАЗель». По словам очевидцев, водитель легковушки был нетрезв. Судя по фото, машина получила серьезные повреждения.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Сведения об аварии уточняются.