Проводники Тынды стали призерами конкурса «Эталон пассажирского сервиса»

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Тынду на конкурсе представили проводники фирменного поезда «Гилюй», который ходит между Тындой и Благовещенском – Александр Савин и Юлия Лоза, а также их коллега с поезда сообщением Нерюнгри – Новосибирск Алина Золотухина.

«Конкурс проходил два дня, – говорит Александр Савин. – В первый мы показывали свои навыки в пассажирском депо Хабаровска. Необходимо было осуществить приемку вагонов и найти в них посторонние предметы. Мне и Алине удалось обнаружить муляжи взрывных устройств. После мы проводили предрейсовую подготовку вагона. Для любого проводника очень важно, чтобы в его вагоне было чисто, уютно и комфортно для пассажиров».

Захватывающим этапом конкурса стала демонстрация навыков тушения пожара. Проводники работали с настоящими огнетушителями, и для многих это был первый подобный опыт.

Во второй день конкурса участникам необходимо было показать навыки организации посадки и высадки пассажиров из вагона. Задачу усложнили тем, что условный пассажир оказался инвалидом. Для того чтобы процесс прошел быстро и без затруднений, для человека проводники использовали подъемник.

«Еще важно было продемонстрировать навыки ограждения поезда, – отмечает Александр Савин. – Такие знания необходимы в случае неисправности или поломки в составе. Проводник последнего пассажирского вагона, ограждающий остановившийся поезд, должен привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 метров от хвоста поезда петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 метров и показывать ручной красный сигнал в сторону перегона».

Не менее важным этапом соревнований стали «визитная карточка» команд и конкурс импровизации. В представлении проводники Тынды рассказали о городе, своей профессии и месте работы. Специально для конкурса был снят видеоролик, посвященный взаимоотношениям проводника и пассажира в фирменном поезде «Гилюй».

Призовую тройку конкурса «Эталон пассажирского сервиса» возглавила команда фирменного поезда «Юность» из Хабаровска. На втором месте – представители состава «Океан» из Владивостока, на третьем – проводники Тынды.

«Самое важное заключается в отношении к тебе пассажиров, – подытожил Александр Савин. – Если в вагоне будет чисто и уютно, то путешествие в поезде оставит только положительные воспоминания».